Ha megnézed ezeket az ábrákat, megérted, mit okozott Európának a koronavírus

Jelentősen nőtt az előző évekhez képest a halálozások száma az Európai Unióban tavasszal az Eurostat adatai szerint. Az előző években jellemző volt, hogy a 10. és 22. hét között csökkenni kezdett a halálozások száma az év első hónapjaihoz képest, 2020-ban viszont jelentősen megugrott a koronavírus-járvány miatt. A járvány nem azonos mértékben sújtotta az országokat, így míg néhány helyen csak pár %-kal volt több halálozás a vizsgált időszakban, mint az előző évek azonos időszakában, a leginkább sújtott tagállamban, Spanyolországban volt olyan hét, amikor két és félszer annyian haltak meg, mint egy évvel korábban ugyanazon a héten. A halálozások növekménye minden korcsoportban észlelhető volt.

Március elején drámai módon nőtt a halálozások száma az Európai Unió egyes tagállamaiban az előző évhez képest – derül ki az Eurostat adatbázisából. Természetesen a járvány nem egyenlő mértékben sújtotta az egyes tagállamokat, de összességében az EU-ban 2020-ban a 10. és 22. hét (március-május) között 160 ezerrel több volt a haláleset, mint 2016 és 2019 azonos időszakában átlagosan. A csúcsot ebből a szempontból a tizennegyedik hét jelentette. Az is érdekes, hogy a halálozás az elmúlt években épp ebben az időszakban kezdett csökkenni a téli hónapok után, ehhez képest most kiugró volt az emelkedés.

Ennek több oka közül az egyik az influenzajárvány téli aktivitása is. Az előző években a téli hónapok eltérő halálozásokat mutattak (2018 például kiugró év volt), de márciusban az idei évet leszámítva az összes korábbi vizsgált évben csökkenésnek indult a halálozások száma. Látványos, hogy 2020-ban ehhez képest a tavasz mennyi halálesetet hozott, és ez a koronavírusnak tudható be.

Ha a kumulált adatokat nézzük, ott is szembeötlő a 2020-as év, ahogy a tizenharmadik héttől leválik az előző évekről, és szemmel láthatóan meg is haladja azokat az összes haláleset száma.

A huszonegyedik héten az előző évek átlagához képest látott többlethalálozás elérte a 160 ezret, egészen pontosan 164,8 ezren állt abban a 24 az országban, amelyekben az adat elérhető volt. Nominálisan ennyivel többen haltak meg tehát idén, mint az elmúlt évek átlagában.

Az egyes országokban jelentős különbségek voltak. Magyarországon például a tízedik héten még csak az előző évek halálesetének átlagának 94%-át haladta meg az idei halálozások száma, és ez általánosan jellemző volt a régióra (vélhetően a korlátozások miatt az influenzajárvány is enyhébb volt, és kevesebb volt a közlekedési baleset is). Olaszországban viszont ekkor már 9%-kal haladta meg a halálozások száma az előző négy év átlagát.

A 11. héten ez már 40, a 12-ik héten már 77, a tizenharmadik héten pedig már 87%-kal haladta meg az előző évek átlagát a halálozások száma olaszországban.

Spanyolországban ebből a szempontból még nagyobb volt a járvány hatása, ott a tetőzéskor (tizennegyedik hét) két és félszer annyi haláleset volt, mint a megelőző évek átlagában. Érdekes, hogy bár itthon a déli és nyugati országokhoz képest enyhe volt a koronavírus-járvány eddigi lefolyása, de a tizenkettedik héten nálunk is 7%-kal volt több haláleset, mint 2016-2019-ben a tizenkettedik héten átlagosan (ez persze egyéb tényezőknek is betudható).

Lakosságarányosan vizsgálva is többen haltak meg idén, mint 2016 és 2019 között átlagosan. A legnagyobb többletet idén Spanyolországból jelentették, de hasonlóan rossz volt a helyzet Olaszországban is. Voltak azonban olyan – jellemzően alacsony lakosságszámú – országok, ahol idén kevesebb haláleset volt lakosságarányosan, mint az elmúlt évek átlagában. Ez annak is betudható, hogy a korlátozásokat azokon a helyeken is bevezették, ahol a járvány nem szedett annyi áldozatot, ez pedig az egyéb halálokokat is csökkentette.

Mi is ezek közé az országok közé tartozunk, azaz Magyarországon lakosságarányosan kevesebben haltak meg 2020-ban, mint 2016 és 2019 azonos időszakának átlagában.

Az alábbi ábra a leginkább sújtott régiókat mutatja. A sötétvörös régiókban a halálozások száma idén jócskán meghaladta az elmúlt négy év átlagát, az egészen halvány régiókban pedig 100% alatt volt. Egyértelműen látszik, hogy a járvány első gócpontjai, Észak-Nyugat-Olaszország és Közép-Spanyolország voltak a járvány fő elszenvedői, míg Kelet-Közép-Európa, Nyugat-Franciaország, Közép-Olaszország, és Svédország kivételével az északi államok viszonylag alacsony halálozási többlettel megúszták a járványt.

Végezetül korcsoportok szerint is látható az Eurostat ábráján, hogy miképp alakult a halálozás növekedése az előző évekhez képest. Nem meglepő módon minden egyes korosztályban volt növekedés, de az életkor növekedésével együtt a halálozások számának növekedése is egyre nőtt. A 13. és a 15. hét volt a kiugró adat, minden korcsoportban ekkor haltak meg a legtöbben az előző évekhez viszonyítva.

Címlapkép: Getty Images