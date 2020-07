Itt a második negyedéves német GDP adat: óriásit zuhant Európa legnagyobb gazdasága tavasszal

Jelentős mértékben zuhant a német GDP a második negyedévben, amikor a koronavírus leginkább sújtotta az országot.

A második negyedévben két számjegyű volt a visszaesés a német GDP-ben, a német statisztikai hivatal előzetes becslése szerint az előző év azonos időszakához képest 11,7%-kal csökkent a kibocsátás. Az előző negyedévet is már megérezte a német gazdaság, akkor még "csak" 1,8% volt a visszaesés. Az elemzői konszenzus a második negyedéves német GDP-re -10,9% volt.

Az előző negyedévhez képest is látványos az esés, 10,1%-os. Az elemzők 9%-os zsugorodással számoltak. Az első negyedévben 2019 utolsó három hónapjához viszonyítva 2% volt a csökkenés mértéke.

Fontos tudni, hogy az áprilissal kezdődő és júniussal végződő negyedév volt a járvány szempontjából a csúcspont Európában, így Németországban is. A korlátozások áprilisban értek be igazán, majd májusban kezdték őket fokozatosan visszavonni, ennek tudható be a mély áprilisi visszaesés. A június már meredek javulást, a július pedig további kilábalást hozott a kontinensen, így a második negyedévben látott meredek visszaesés szinte biztosan csak egyszeri volt.

A kilábalással kapcsolatban viszont az elemzők véleménye egyöntetűen úgy szól, hogy a fejlett európai gazdaságok még 2021 végére sem fogják elérni a 2019 végén látott kibocsátási szintet.

A német munkanélküliségi adat az elmúlt percekben érkezett meg. Egyértelműen látszik, hogy az állami támogatási programok miatt a munkahelyeket nem érintette olyan mélyen a válság, mint a többi fejlett országban.

