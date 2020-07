Itt az újabb utalás: hatalmas akkumulátorgyár épülhet fel Komáromban

Azt már eddig is tudtuk, hogy az SK Innovation nagyon elkötelezett a magyarországi termelés mellett, a dél-koreai akkumulátorgyártó most újabb utalást tett arra, hogy a korábbinál sokkal nagyobb gyártóbázis felépítését tervezi Komáromban.

A g7.hu szúrta ki, hogy közzétette második negyedéves számait a Magyarországon is jelen lévő akkumulátor-gyártó, az SK Innovation. A vállalat beszámolójából több érdekesség is kiderült:

2020 első negyedévében megkezdődött a termelés a vállalat komáromi üzemében A vállalat tervei szerint a Komáromban felépülő második gyár termelése már 2022 első negyedévében kezdetét veszi

A portál idézte a Korean Times anyagát is, amely szerint a magyarországi, valamint a kínai (csangcsoui) üzemében felpörög idén a termelés, amelynek köszönhetően a vállalat akkumulátor-gyártó kapacitása eléri az éves 20 gigawattórát. Az SK Innovation nagyratörő terveket fogalmazott meg a jövővel kapcsolatban is, ezek szerint a második komáromi üzem, valamint két amerikai gyár beindításával elérik majd a 71 gigawattórás éves kapacitást 2023-ban. A középtávú cél pedig az, hogy további bővítésekkel sikerüljön a 100 gigawattórás gyártókapacitás elérése 2025-re.

Mindez újabb jele lehet annak, hogy a korábban tervezettnél sokkal nagyobb gyártóbázis jöhet létre Komáromban

Az év elején már fontolóra vették a bővítést a dél-koreaiak

Érdemes felidézni, hogy az SK Innovation első magyarországi akkumulátorgyárának építését 2017-ben jelentette be. A dél-koreaiak egy évi 7,5 GWh kapacitású üzemet terveztek Komáromban, amely durván 250 ezer elektromos autó akkumulátorigényét fedezte volna. A piaci környezet változása, a nagy autógyártók elektromos autózás irányába történő elmozdulása viszont újabb beruházásra ösztönözte az SK Innovation menedzsmentjét. Ennek eredményeként 2019 februárjában bejelentették: közel 239 milliárd forintból egy második akkumulátorgyárat is felépítenek majd Komáromban. Közölték azt is, hogy az új egység az első gyár építéséhez megvásárolt 43 hektáros telek 11,7 hektárnyi részén fog megvalósulni.

Kezdetben úgy számolt a vállalat, hogy a második gyáregységnek köszönhetően az SK Innovation éves akkumulátorgyártó-kapacitása mintegy 10 GWh-val növekedhet majd Magyarországon. A kereslet várható alakulása miatt viszont ennél ambiciózusabb tervekkel álltak elő a dél-koreaiak idén januárban.

Fontolóra vettük második, építés alatt álló magyarországi gyárunk bővítését, amelynek éves gyártókapacitása így 10 GWh-ról 16 GWh-ra emelkedhet annak érdekében, hogy növeljük a Volkswagen számára előállított akkumulátorok mennyiségét

– jelentett ki akkor Kim Junt. Az SK Innovation elnök-vezérigazgatója beszélt arról is, hogy a Volkswagennel jelenleg is tárgyalnak egy vegyesvállalat létrehozásáról, amelynek keretében közösen gyárthatnának akkumulátorokat a németek számára. Kim Jun további részleteket nem árult el a második komáromi gyár bővítéséről, így egyelőre nem lehet tudni pontosan, hogy mekkora összeggel növelné a már futó beruházást és annak megvalósulása hány új munkahelyet eredményezne.

Mindennek a kulcsa a kereslet lesz

Az ázsiai akkumulátorgyártók megjelenése nem véletlen, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt az európai autógyártók sorra jelentik be, hogy a következő években rengeteg új, részben vagy teljesen elektromos autót dobnak majd piacra, ugyanakkor a gyártáshoz szükséges akkumulátorkapacitással nem rendelkeznek. Éppen ezért a hajtáslánc egyik legfontosabb elemét, az akkumulátort kénytelenek ázsiai cégektől beszerezni, akik a várható keresletnövekedésre reagálva sorra jelennek meg a régióban.

Fontos azonban látni, hogy a tervezett beruházások megvalósulása döntően az elektromos autók iránti kereslet alakulásától függ.

A koronavírus-járvány hatására jelentősen zuhant az új autók iránti igény Európában. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) előrejelzése szerint a 2019-es 12,8 millióról több mint 3 millióval, 25 százalékkal 9,6 millióra csökkenhet az idén az eladott személyautók száma az Európai Unióban. Ráadásul a várakozások szerint a koronavírus-járvány előtti gyártási, értékesítési szintek elérése akár több évig is eltarthat.

Jó hír viszont, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a pénzügyi ösztönzőknek, a dinamikusan fejlődő töltőinfrastruktúrának, az új modelleknek és a gyártói érdekeknek köszönhetően érdemben nő az értékesített elektromos autók darabszáma és egyre nagyobb részarányt képviselnek az összealadásokon belül.

MINDEZ PEDIG AZÉRT LÉNYEGES, MERT AZ EURÓPAI KERESLET DINAMIKUS BŐVÜLÉSE ÉRDEMBEN HOZZÁJÁRULHAT AHHOZ, HOGY VÉGÜL TÉNYLEG SOKKAL NAGYOBB GYÁRTÓBÁZIST HOZZON LÉTRE AZ SK INNOVATION HAZÁNKBAN, MINT AZ EREDETILEG TERVEZTE.

Címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba