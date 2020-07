Újabb pozitív fejlemény Európa szívéből: júliusban nem nőtt tovább a német munkanélküliség

A német munkanélküliségi ráta 6,4% volt júliusban, pontosan annyi, mint az előző hónapban, a munkanélküliek száma pedig minimálisan csökkent is. Az elemzői várakozás 6,5% volt.

Nem nőtt a német munkanélküliség júliusban, az előzetesen várt 6,5%-hoz képest végül 6,4%-on állt a ráta. Az előző hónapban 6,4% volt a mutató, így tehát a pontosan ott állt, ahol jelenleg.

Júniusban 69 ezer fővel nőtt a munkanélküliség a 83 milliós országban, júliusban 18 ezerrel csökkent a számuk. Az elemzők előzetesen 43 ezres növekedést vártak.

Németország a 2008-2009-es válság alatt is sikeresen tudta megőrizni a munkahelyeket, és az alacsony munkanélküliségi rátában most is kulcsszerepet játszanak az állami támogatási programok, főleg a rövidített munkaidő támogatása (kurzarbeit). Júniusban még valamivel kevesebb mint 7 millióan dolgoztak a program keretén belül, ennek hiányában a munkanélküliségi ráta sokkal magasabb lenne.

Ugyanakkor az adatokat - haosnlóan a magyar esethez - érdemes óvatosan kezelni, ugyanis a válság hatására sokan nem munkanélküliek, hanem inaktívak lettek, ezért a munkanélküliségben tompítottan jelentkezik a járvány munkaerőpiaci hatása.

Címlapkép: Getty Images