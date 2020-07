30 500 forintba kerül a kötelező koronavírus-teszt

Augusztus 1-jétől önköltséges lesz a Magyarországra való beutazáshoz szükséges koronavírus-tesztek elvégzése, a Nemzeti Népegészségügyi Központ tegnap részletes tájékoztatót tett közzé a tesztet végző intézmények listájáról és a teszt költségeiről is.

Az NNK tájékoztatása szerint 30 500 forint lesz a mintavétel és a vizsgálat, ezen felül még 1000 forintot kell kifizetnie annak, aki angol nyelvű papírokat kér. Az eredménykiadásra alapvetően 24 órán belül sor kerül, de a szombati vizsgálat, illetve az aznapi eredménykiadás feláras, 45 570 forint.

Az NNK ezen kívül több tucat mintavételi intézményt is térképpel együtt közzétett a honlapján, felsorolva ezek elérhetőségeit, címét és nyitvatartását is.

Akkor van szükség összesen két koronavírus-teszt elvégzésére, ha valaki sárga vagy piros járványbesorolású országból érkezik Magyarországra, ezt is érdemes tehát belekalkulálnunk a nyaralásunk költségeibe. A tesztelés érdekében el lehet hagyni a karantént is. Ha piros országból érkezik, akkor 48 órán belül két negatív teszteredményt követően el lehet hagyni a karantént, ha sárga országból érkezik haza a magyar állampolgár, akkor az első negatív teszteredmény után el lehet hagyni a karantént, de a második tesztet is el kell végeztetni – mondta el tegnap Gulyás Gergely minszterelnökséget vezető miniszter.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 30. Koronavírus Magyarországon: döntött a kormány az eddigi intézkedésekről

Címlapkép: Getty Images