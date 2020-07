Koronavírus Magyarországon: húsz fölött az új fertőzöttek száma

21 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4505 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írják a tájékoztató portálon. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3353-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 556 fő. Az aktív fertőzöttek 34%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 45%-a budapesti. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. 20702 tesztet végeztek el az elmúlt 24 órában.

Húsz fölött van az új fertőzöttek száma, ez magasabb, mint az elmúlt hét nap átlaga. Júliusban minimális emelkedést láthattunk az esetszámokban, már nem volt ritka a húsz körüli, vagy annál is magasabb új esetszám.

Az új esetek enyhe emelkedése látszik az összes eset járványgörbéjén is. Míg június elején a görbe ellaposodott, és érdemi emelkedést nem láttunk rajta, addig július közepétől már ismét pozitív meredekségűvé vált. Most is el kell azonban mondani, hogy a 20 körüli napi új esetszám egyelőre alacsony, így inkább a trendváltozásra vagy a fertőzések ütemének gyorsulására kell odafigyelni - ilyenekről egyelőre nem beszélhetünk.

Az esetszámok július közepi enyhe emelkedése ellenére a halálozások száma nem nőtt, az tizennégy napja változatlan. Több országban is megfigyelték, hogy a járvány az esetszámokhoz képest kevesebb áldozatot szed. Ez betudható a több tesztelés miatti jobb feltárásnak, a hatékonyabbá váló kezeléseknek, de esetleg a vírus szelídülése is felvetődött a kutatók körében.

Az aktív esetek száma ezúttal is nőt, azaz többen betegedtek meg egy nap alatt, mint amennyien meggyógyultak. Az aktív betegek azonban vagy kórházi ellátásban részesülnek, vagy házi karanténban vannak. Veszélyt a még feltáratlan betegek okoznak.

Az elmúlt hetekben már előfordult, hogy lokális gócpontok alakultak ki, amelyet a hatóságok gyorsan elfojtottak (ez történt például Hajdú-Bihar, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében). Az elmúlt 24 órában így alakult a megyei megoszlása az új fertőzötteknek:

Budapest 9,

Pest megye 3,

Csongrád-Csanád 3,

Győr-Moson-Sopron 2,

Vas 1,

Baranya 1,

Borsod-Abaúj-Zemplén 1,

Jász-Nagykun-Szolnok 1,

Békés 1.

Nógrád megyéből pedig egy beteget átsoroltak.

Címlapkép: Getty Images