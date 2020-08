Átvágták a gordiuszi csomót a példátlan német döntés után – Elcsitult a gigantikusnak ígérkező harc

A Bundesbank szóvivője hétfőn, 2 nappal a német alkotmánybíróság által az ítélet teljesítésére szabott 3 hónapos határidő lejárta előtt, azt jelezte a Frankfurte Allgemeine Zeitungnak, hogy az ő álláspontjuk szerint teljesítette a jegybank a bírósági ítélet és így továbbra is részt vehet az Európai Központi Bank által diktált eszközvásárlási programban (PSPP). Ez a kijelentés azért fontos, mert a német jegybanknak saját magának kellett megítélnie, hogy sikerült-e az alkotmánybíróság határozatának megfelelni, ugyanis azt a bíróság már június végén tisztázta, hogy ők még egy döntést nem hoznak, nekik nincs már további dolguk.

Ezen júniusi jelzés után pár nappal egyébként a német pénzügyminisztérium és a német parlament már azt jelezte, hogy kaptak fontos anyagokat, információkat a Bundesbanktól a német alkotmánybírósági határozat kipipálásához. Így tehát ezekből már meg tudták ítélni, hogy arányos volt-e az EKB 2015-ben indított eszközvásárlási programja a kívánt célok érdekében és megfelelően mérlegelték- a vásárlások mellékhatásait, amiket a hatalmas pénznyomtatás például a német gazdaságpolitikára gyakorolt (a válasz mindkét felől az volt, hogy igen). Ezek után egyébként az EKB Kormányzótanácsának tagja, Yves Mersch egy júliusi eleji konferencián már szintén arról beszélt, hogy ők megtették a szükséges lépéseket és így nem látják az akadályát annak, hogy az eurórendszer részeként a német jegybank augusztus 5. után is részt vehessen a PSPP-ben. Ez már mind gyakorlatilag biztossá tette azt, hogy a Bundesbanknak nem kell aggódnia, továbbra is veheti a papírokat, de ennek kimondásához kellett a mai FAZ-nyilatkozat is.

Ebből a mai cikkből egyébként kiderült, hogy az EKB Kormányzótanácsának június 3-4-i ülésén mondták ki azt a jegyzőkönyv alapján, hogy a 2015-ben indított PSPP kötvényvásárlási program összhangban volt az EKB mandátumával (nem terjeszkedett azon túl) és megfelelően mérlegelték a programmal összefüggésben felmerülő gazdaságpolitikai következményeket is. Ezek kimondása is elvárása volt a német bíróságnak, amit tehát csendben kipipált az EKB, illetve az is elvárás volt, hogy a német parlament és a kormány is vonja kérdőre a német jegybankot a kérdésben. Ezen június eleji EKB-ülés után kezdett el a frankfurti székelyű jegybank egyre több csatornán együttműködni a Bundesbankkal, a német parlamenttel és a kormánnyal, hogy ellássa őket kellő információkkal, anyagokkal a német alkotmánybíróság által betámadott PSPP program megvédésével kapcsolatban.

Összességében tehát az történt, hogy az EKB csendes, háttérbeli együttműködési hajlandóságot mutatott a német alkotmánybírósági határozatból eredő kérdések megválaszolására. Ennek jegyében újra megállapította azt, hogy rendben van a saját programja, amit már 5 éve elkezdett. Emellett az EKB a rugalmassága jegyében a Bundesbankon keresztül olyan anyagokat küldött a német parlamentnek és a kormánynak, amelyek segítségével mindenki meg tudta állapítani, hogy nincs itt semmi látnivaló és az EKB nem sértette meg a jegybanki mandátumát. Közben érdekes módon még májusban felbukkant a német jegybank oldalán egy olyan magyarázkodó-alátámasztó anyag, amely kimondta, hogy végülis arányos volt az a PSPP program a kívánt célokkal, amely programot egyébként előtte évekig nyíltan bírált maga a Bundesbank elnöke.

Végülis tehát az ekb csendes együttműködési hajlandóságával lehetett elérni azt, hogy ne sérüljön se az EKB, se a bundesbank függetlensége, de közben meg lehessen felelni a német alkotmánybíróság elvárásainak és így a bundesbank a legnagyobb súlyú vevőként továbbra is részt vehessen az EKB által diktált PSPP vásárlási programban.

Közben azért van még egy potenciális „akna” az EKB és a Bundesbank tevékenységére nézve, hiszen a koronavírus-járvány miatt idén tavasszal 750 milliárdos kerettel elindított, majd 1350 milliárdosra bővített PEPP program sokkal rugalmasabban hajtható végre mind időben, mint a bevont eszközök terén, mint a német alkotmánybíróság által támadott PSPP. Így tehát évek múlva akár a PEPP miatti kritikák is eljuthatnak a német bíróság elé.

Címlapkép forrása: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images