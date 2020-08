Koronavírus: lokálisan és célzottan védekeznek az országok

A pápai és a mezőkövesdi koronavírus-fertőzéseket egy szuperfertőző okozta, aki tudta magáról, hogy beteg, mégis emberek közé ment, és ez okozta a tömeges fertőzéseket, ezért egy új szupercsapatot küld a kormány az ilyen helyekre, amelyet rövidesen be is mutatnak majd a nyilvánosságnak – jelentette be a ma reggeli Kossuth Rádió interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök rámutatott, hogy négy szomszédos országot mondhatunk most biztonságosnak a koronavírus-fertőzöttek számában az utazások terén: Szlovákiát, Ausztriát, Szlovéniát és Horvátországot, így arra kérte az embereket, hogy lehetőleg ezekbe utazzanak, ne Ukrajnába, Romániába, Szerbiába.