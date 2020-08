Figyelmeztet a Fed döntéshozója: újra be kell zárni Amerikát, ha nem akarunk még több áldozatot

Újabb akár hat hetes kötelező lezárásra lenne szükség az Egyesült Államokban, ha el akarjuk kerülni a további több millió megbetegedést és a tömeges halálokat – véli Neel Kashkari, a minneapolisi Fed elnöke.

A szakértők folyamatosan azon tanakodnak, hogy lehetne egyszerre megmenteni az amerikai gazdaságot úgy, hogy közben a koronavírus áldozatainak számát is minimalizálni lehessen. Kashkari szerint ezt csak újabb lezárással lehet megoldani, akár hat hétre is korlátozásokat kellene bevezetni minden államban.

Ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, akkor további milliókkal nő majd a fertőzöttek száma és sok áldozat lesz még a vakcina kifejlesztése előtt

- írta Kashkari pénteken a New York Timesben megjelent véleményírásában, melyet Michael Osterholmmal, a Michigani Egyetem járványügyi szakemberével közösen írt.

A Fed döntéshozója szerint a lezárások tavasszal is pozitív hatással voltak, hiszen megfékezték a járvány terjedését. Egy vasárnapi interjúban úgy fogalmazott, hogy a gond az volt, hogy még azelőtt elengedték a járványt, hogy az orvosok úrrá lettek volna a víruson. Szerinte ez a gazdaságot is negatívan érintette, most arra lenne szükség, hogy ismét lezárják az országot, amivel később nagyobb bizalommal térhetne vissza a normális gazdasági működés.

