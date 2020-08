Így magyarázza az MNB az infláció váratlan megugrását

A jegybank által kiemelten figyelt adószűrt maginfláció a júniusi 3,5%-ról júliusra közel 12 éves csúcsára, 4,1%-ra emelkedett. Az adat összhangban van a KSH reggeli jelentésével, ami szintén a hivatalos inflációs adat meglepetésszerű megugrásáról számolt be.

Az adószűrt maginfláció mellett emelkedett az MNB másik két alapinflációs mutatója is: a keresletérzékeny termékek inflációja 2,9%-ról 3,5%-ra, a ritkán változó termékek árindexe pedig 3,6%-ról 4,1%-ra ugrott.

A meglepetésszerűen magas inflációs számokat az MNB így értékelte:

A gazdaság újraindulásának első hónapjait az árazási döntésekben a szokásosnál nagyobb bizonytalanság és volatilitás jellemzi, aminek hatásai a júliusi inflációs adatban is jelentkeztek. A jelenség hátterében többstatisztikai és gazdasági jellegű tényező együttes hatása áll. Egyrészt a KSH júliusban már szélesebb körben végezte el az árfelírást a járvány által jobban érintett hónapokhoz képest. Másrészt a korlátozások fokozatos feloldása következtében néhány részpiacon koncentráltan megugró kereslet, míg egyes termékek esetében a termelési láncok fokozatos helyreállása miatt átmenetileg korlátozott elérhetőség volt jellemző. Az adatok összehasonlíthatóságát ezen átmeneti időszakban nagyobb bizonytalanság övezi.

A jegybanki magyarázat több ponton is egyezik a Portfolio reggel írt meglátásaival, de néhány új elemet is tartalmaz. Ilyen például a kínálati sokkhatás árakra gyakorolt hatása, amely szerint egyes termékek esetében a korlátozott elérhetőség okozta a drágulást. Ez a hatás elsősorban az iparcikkek áraiban jelentkezhetett, megjegyzendő azonban, hogy a termékkörben megfigyelt erősödő drágulás a forint gyengülésével is egybeesett, vagyis elképzelhető, hogy az árfolyam tavaszi mélypontja is közrejátszik a nagy importhányadú termékcsoportban megfigyelhető áremelkedéshez.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy júliusban a KSH már valóban szélesebb körben végezhette az árak megfigyelését, ám ez csak a március-júniusi (korlátozottabban megfigyelhető) árakhoz képest okozhatott meglepetést. Az éves árindex, ami a tavaly júliusi árakhoz képest mért változást mutatja már éppen hogy pontosabb képet ígér az árstatisztikai nehézségek megszűnésével. Ezért az adószűrt maginfláció 12 éves csúcsra történő emelkedésében valószínűleg nem játszik szerepet.

A fő kérdés elsősorban az, hogy az árazásokban megfigyelhető erősödő dinamika hogyan alakul a következő hónapokban. A válság előtt egyre általánosabb volt az a vélekedés, hogy a jegybank elkésett a szigorítással, és az inflációs kockázatok egyre magasabbak. A koronavírus-válság nagy sokkjának lecsengése után akár újra visszatérhet az infláció lopakodó jellege. Természetesen mindaddig, amíg a koronavírus itt van velünk, bármikor gyakorolhat újra erős hatást az árakra, s mivel a hatások komplexek, az erősítheti és gyengítheti is az árnyomást.

Az MNB továbbra is optimista abból a szempontból, hogy mérései szerint "a lakosság inflációs várakozásai júliusban lényegében nem változtak júniushoz képest, miután az előző hónapokat magasabb volatilitás jellemezte." Úgy tűnik, hogy érdemes lesz hozzászokni, hogy az emelkedést a jegybank a diszkrétebb "volatilis" kifejezéssel írja körül.

