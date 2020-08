Most beárazhatják a válság hatását Magyarországon – Leminősítés is jöhet?

Péntekre két hitelminősítő is beidőzítette a magyar adósosztályzat felülvizsgálatát, a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s is késő este teheti közzé döntését. A vizsgálatot vélhetően meghatározza majd a koronavírus-járvány, illetve annak gazdasági hatásai, nagy kérdés, hogyan értékelik majd a válságot a magyar gazdaság szempontjából a szakértők. Nem biztos, hogy a rövidtávú negatív hatásokra reagálnak majd a hitelminősítők, de a romló prognózisok miatt akár a kilátás rontása, vagy végső esetben a leminősítés is benne lehet a pakliban.