Felgyorsult a digitalizáció, de van még hová fejlődni

"Hiába mondogatta mindenki azt, hogy sokkal gyorsabb lesz mindenféle online platformok betörése és mindenki elkezd ebben gondolkozni. Ezek a platformok részben már megvoltak, igaz egy-két helyen felgyorsult a fejlesztésük, de olyan óriási trendet nem látunk belőle" - mondta el a Pénzcentrumnak Szpisják Tibor, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) kereskedelmi igazgatója.

"A koronavírus felvetett néhány kérdést a nagyvállalatoknál is. Némileg felgyorsult a digitalizáció folyamata, de mi azt látjuk, hogy ez nem hozott olyan eget rengető változtatásokat, legalábbis a magyar ügyfélkörben" - mondta a Pénzcentrumnak Szpisják Tibor, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) kereskedelmi igazgatója, aki kitért arra is, mi érheti meg jobban egy cégnek: irodát fenntartani vagy home office-ban dolgoztatni?

"Aki korábban nem engedte meg a dolgozóinak, hogy otthonról dolgozzanak, mert azt gondolta, hogy akkor csak lopják a napot, az most is csak kényszerből csinálta meg ezeket és ahogy lehetett, visszarendelte a munkavállalókat" - véli a szakember, aki kifejtette azt is, véleménye szerint milyen informatikusképzésre lenne szükség, és beszélt a saját képzési metódusukról is. Válaszolt arra is, hogy áll ma az örök kérdés a nagyvállalatoknál, felhő vagy helyi adatközpont?

A teljes cikket a Pénzcentrum oldalán lehet megtalálni.

