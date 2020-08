Nagyobbat eshetett a magyar gazdaság, mint a világgazdasági válság időszakában

A koronavírus-járvány hatásai miatt 10,7%-kal zsugorodhatott a magyar a GDP az idei második negyedévben előző év azonos időszakához képest a Portfolio által megkérdezett közgazdászok mediánvéleménye szerint. (A KSH péntek reggel 9 órakor teszi közzé a gyorsbecslését.) Az ipar, az építőipar és a szolgáltató szektor is meredek visszaesésen ment keresztül, de a negyedév vége felé már javult a helyzet. Júliusban és augusztusban folytatódhat a kilábalás, a nagy kérdés az lesz, hogy ősszel-télen milyen hatást gyakorol a gazdaságra a koronavírus-járvány esetleges második hulláma. Jó hír azonban, hogy az idei recesszió után jövőre már 5%-os növekedés várható.

Egyedülálló volt Magyarország életében a 2. negyedév, hiszen még sosem láthattunk korábban olyat, hogy egy külső sokkhatás ennyire súlyos, de ennyire rövid ideig tartó nyomot hagyjon a gazdaságon. Ez a gazdasági adatokon is meglátszik, amit két ábrával illusztrálunk. Mindkettő azt mutatja, hogy a márciusban már kis mértékben ható koronavírus sokk áprilisban drámai erővel ütött be, és azonnal megpecsételte a teljes második negyedéves teljesítményt. Ezután tulajdonképpen a teljes időszak folyamán gyorsan javuló gazdasági aktivitás volt a jellemző, de annyira mély szintről, hogy összességében még ezen hónapok teljesítménye is elmarad a válság előtt látott szintektől.

Számításaink szerint a második negyedévben az ipari termelés volumene 25%-kal elmaradt az első negyedévitől, és így a gazdasági növekedést akár 5,5 százalékponttal is visszahúzhatta. Éves összevetésben hasonló a helyzet. (A volumenváltozás nem azonos a GDP-ben számolt hozzáadottérték-változással, de hozzávetőlegesen jó becslést szokott adni.) Az ipar a visszaesés 60%-át júniusra ledolgozta, és a kilátások sem rosszak, de a második negyedévet ez nem menti meg.

Hasonló a minta a kiskereskedelmi forgalom esetében is, ami a lakossági fogyasztás jelentős szeletét teszi ki.

Negyedéves alapon 9, éves összevetésben 4% körüli a visszaesés a második negyedévben, hiába láthatunk érdemi javulást a negyedév vége felé. Így tehát a holnap megjelenő 2. negyedéves GDP-statisztika lesújtó képet fog mutatni a magyar gazdaságról, miközben a pillanatnyi helyzet már sokkal kedvezőbb.

Óriási visszaesés a második negyedévben

A Portfolio által megkérdezett közgazdászok is úgy látják, hogy igen erős visszaesésen mehetett keresztül a magyar gazdaság. A szakértők mediánvéleménye szerint 10,7%-kal zsugorodott a GDP az előző év azonos időszakához képest. (A KSH péntek reggel 9 órakor teszi közzé a gyorsbecslését.) Mint az alábbi grafikonon látható, a visszaesés mértéke várhatóan nagyobb lesz, mint a 2008-2009-es világgazdasági válság időszakéban volt, azonban a mostani válság nem is tart majd olyan sokáig, mint akkor.

A második negyedéves visszaesés mértékét illetően nagyon nagy a bizonytalanság. „Szinte lehetetlen előre megjósolni, hogy mekkora lesz a visszaesés, de látva az eddigi adatközléseket más országokból, valamint a magyar szektorok által nyújtott teljesítményt, szinte biztosra vehető, hogy soha nem látott mértékű zuhanást látunk majd a GDP-ben mind éves, mind negyedéves alapon” – mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Az ipari teljesítmény 25 százalékkal zuhant a második negyedévben év/év alapon. Az építőiparban 10 százalék körüli lehetett a lecsúszás. A sötét ló a kiskereskedelem: az itt látott 4 százalékos visszaesés gyakorlatilag nem jelent magyarázó erőt, hiszen ez nem mutatja a szolgáltatószektort. Egyes adatokból azért következtetni lehet: a turizmus 80 százalékkal zuhant, de a vendéglátás is nagyjából 60 százalékos esésen ment keresztül a második negyedévben – foglalja össze a folyamatokat Virovácz, aki szerint mindezek miatt akár az elemzői várakozásoknál is nagyobb mértékű lehet a gazdasági visszaesés.

Szerinte egy dolog kozmetikázhatja a számokat, mégpedig maga a módszertan. A szolgáltatószektor súlya most a GDP-ben igen jelentősen mérséklődhetett a megszokotthoz képest, így hiába a hatalmas éves visszaesés, az index súlya a GDP-ben jóval kisebb lehet. Mindezek alapján tehát még a szokásosnál is nehezebb előrejelezni a gazdasági folyamatokat.

A márciusban meghozott korlátozó intézkedések, a beszállítói láncok, nemzetközi kereskedelem és turizmus összeomlása miatt meredek zuhanással indult a második negyedév, azonban a korlátozó intézkedések fokozatos enyhítésével egyes szektorok azonnal (kiskereskedelem), más szektorok fokozatosan (ipar, belföldi turizmus, belföldi vendéglátás stb) megkezdték a kilábalást – mutat rá Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza.

Halász Ágnes, az UniCredit Bank vezető közgazdásza szerint pozitív, a válságot enyhítő impulzus érkezhetett a költségvetési pénzekből finanszírozott tevékenységek, így a közigazgatás és az egészségügyi ellátórendszer felől, valamint a távközlési szektorból. A járványügyi kiadások, a gazdaság védelmét és újraindítását támogató programok nyomán felfutó költségvetési hiány elhanyagolható stabilitási faktort képviselt keresleti oldalon, e nélkül a GDP a becsültnél is nagyobb mértékben zsugorodott volna – tette hozzá.

Kuti Ákos, az MKB Bank vezető közgazdásza valamelyest pesszimistább, mint a többiek. Szerinte az ipar mellett a szolgáltató szektor is nagyon komoly visszaesésen ment keresztül a második negyedévben, miközben az adótartalom is lefelé húzza a GDP-t a szokásos növekedés helyett. A szolgáltatási szektor negatív teljesítményében fontos szerepet játszott – többek között – a logisztikai szektor, a turizmus és az ingatlanszektor második negyedéves visszaesése – véli Kuti.

A harmadik negyedév már jobban alakul, de jöhet a második hullám

Várakozása szerint az idei második negyedév mutathatja a legnagyobb gazdasági visszaesést, ezt követően a harmadik negyedévtől javulhat a helyzet. Ugyanakkor ezt megakaszthatja a járvány esetleges második hulláma, amely várakozások szerint az ősz folyamán érkezik – prognosztizálta Kuti.

Suppan szerint a kilábalást megerősítik a valós idejű, gyors frekvenciájú adatok is, amelyek július elejére már alig 2-3%-os GDP visszaesést tükröztek, az áramfogyasztás augusztus elején már jelentős növekedést mutatott, ami a visszatérő gazdasági növekedésre utalhat. A már a negyedév második felében megindult felpattanás a harmadik negyedévi adatokban lesz látványos – tette hozzá.

Virovácz azonban arra figyelmeztet, hogy

habár a kilábalás elindult, és első ránézésre gyorsnak tűnik, ez majd lassabb sebességbe kapcsol.

Egyelőre a gazdasági felpattanást fűti az újranyitás utáni eufória, az elmaradt fogyasztás pótlása és a rövidtávú gazdaságpolitikai intézkedések. Mindezek kifutásával azonban az év vége felé és jövő év elejére már a maga valójában láthatjuk a mostani válság okozta mélyebb sebeket és károkat – mutat rá Virovácz. A munkaerőpiaci helyreállás lassú lesz, a vállalatbezárások megsokasodhatnak, a bérnövekedés jelentősen lelassul, a beruházások mérsékeltebb ütemben folytatódhatnak – véli az elemző.

Suppan és Kuti a második járványhullámmal kapcsolatos bizonytalanságról is beszélt. „A járvány második hulláma esetleg késleltetheti a kilábalás folytatását az őszi hónapoktól, de országos szintű lezárásra semmiképpen sem számítunk, a védekezés lokális lehet, a gócpontokra fókuszálva. Mind az egészségügy, mind a társadalom messze jobban fel van készülve a védőeszközök beszerzésével, távolságtartás gyakorlatával, őszre talán elérhetővé válnak egyes terápiás eljárások (pl. remdesivir), így nem lesz szükség a március-áprilisihoz hasonló korlátozásokra, nem tartjuk valószínűnek az ipar leállását sem” – írja Suppan, aki szerint legfeljebb egyes szórakozásokat fognak korlátozni, csökkenthetik a rendezvények maximális nagyságát, az egy üzletben tartózkodó vevők számát, és többen maradhatnak megint home office-ban. Kuti azonban arra figyelmeztet, hogy ha újra szigorúbb lezárások jönnek és jelentős lesz a koronavírus-járvány második hulláma, akkor szinte biztos, hogy az idei év végén újra nagy visszaesés vár a magyar gazdaságra. Mi több, a jövő évi kilábalás sem lesz annyira dinamikus, mint ahogy arra most számítani lehet.

A Portfolio által megkérdezett elemzők mediánvéleménye szerint idén így 4,9%-kal zsugorodhat a magyar gazdaság, ami jóval nagyobb recesszió, mint amire egy negyedévvel korábban számítottak (3,8%). Mindez azonban egybevág a kormány várakozásával, Varga Mihály pénzügyminiszter ugyanis a közelmúltban arról beszélt, hogy a kabinet 5% körüli recessziót is elképzelhetőnek tart a korábbi 3 helyett. A lapunk által megkérdezett szakértők úgy vélik, hogy jövőre már erős lesz a magyar gazdaság, és 5% körüli GDP-növekedés várható.

Címlapkép: Getty Images