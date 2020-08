Influenza és koronavírus – Az egészségügy összeomlására figyelmeztetnek Amerikában

Miközben a világ a koronavírus-védőoltásra vár, a koronavírus második hulláma mellett egy másik veszély is fenyeget: az influenza-szezon beköszönte – erre figyelmeztetnek az Egyesült Államokban.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) arra figyelmeztet, hogy nagy gondot okozhat, ha a koronavírus esetleges második hulláma mellett, amely eddig már 200 ezer beteg halálát okozta az Egyesült Államokban március óta, megjelenik az általában októberben induló, december és február között kicsúcsosodó influenza-járvány is. Ez évente 12-60 ezer ember halálát okozza az országban.

Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint Amerika a valaha volt legrosszabb ősz elé néz közegészségügyi szempontból, amit valaha láthatott. Ennek oka nem az, hogy a koronavírus a hidegebb időben erőre kap, vagy hogy nyáron a melegben kevésbé terjed, hanem az influenza-szezon beköszönte hoz változást.

A koronavírus is itt lesz ősszel, és itt lesz az influenza is ősszel. Ezek közül egy is képes leterhelni a közegészségügyi rendszert

– mondja az igazgató.

Sok koronavírusos beteget ápoló kórház már most is túlterhelt, és az influenza miatt évente 140-810 ezer ember kerül kórházba 2010 óta. Nagy különbség, hogy az influenza ellen van oltás és kiforrott kezelés, ami viszont gond, hogy tavaly csupán az amerikaiak kevesebb mint fele olttatta be magát. A CDC azt szokta javasolni, a lakosság 60-70 százalékának kellene beolttatnia magát, hogy az influenzát kezelni tudják, de idén Redfield 65 százalék feletti oltás arányt szeretne látni.

Ezért – bár általában évente fél millió influenza-oltást adnak ingyen, idén extra 10 millió oltást rendeltek. Arra is felhívták a figyelmet, bár az influenza-oltás nem garantálja, hogy egyáltalán nem kapják el a betegséget, de a betegség lefolyását így is enyhíti.

A címlapkép forrása: Getty Images.