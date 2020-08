Lopakodva közeledik a koronavírus-járvány második hulláma

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Johs Hopkins Egyetem hivatalos adatbázisa szerint tegnap 285 ezer fertőzöttre bukkantak a világban, így nem látszik, hogy a koronavírus járvány terjedése globálisan lassulna. Igaz, gyorsulásról sem beszélhetünk, a járványgörbe néhány hete csúcsközelben stagnál. Ugyanakkor több olyan ország is van, ahol az enyhe korlátozások mellett növekszik az esetszám, sajnos ebből a szempontból az európai helyzet is figyelemre int. Most lenne nagyon fontos betartani a maszkviselésre és távolságtartásra vonatkozó szabályokat, hogy a gazdaság szempontjából kritikus, súlyosabb korlátozásokat elkerülhessük.