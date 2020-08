Megszólaltak a hitelminősítők: fájdalmas lesz a válság Magyarországnak, de leminősítés nem fenyeget

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az eddigi BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s is, és a kilátásunk is maradt stabil mindkét cégnél – jelentették be péntek este. Elemzésében mindkét cég azt emelte ki, hogy komoly, 5-6%-os gazdasági visszaesés jöhet idén Magyarországon, ami miatt az adósságunk is jelentősen megugrik majd, de ennek ellenére sem fenyeget leminősítés.