Recseg-ropog a fehérorosz elnök hatalma, miközben jó nagyot blöffölt a Merkel-hívással

A vasárnapi, minden idők legnagyobb fehérorosz tüntetése után hétfőn számos olyan jel volt, amely Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hatalmának megroppanására és a valószínű hatalomátadásra utal. Így például sok állami gyárban, televízió és rádiócsatornánál is sztrájkok kezdődtek, neves kutatók, sportolók, néhány állami és rendfenntartó szervezeti vezető is szimpátiáját fejezte ki a tüntetőkkel, a Litvániába távozó elnökjelölt pedig megalakította azt a hatalomátadási tanácsot, amelyre homályosan maga Lukasenka is utalt egy hétfői beszédében, amelyen a gyári munkások hangosan a lemondását követelték, így kénytelen volt félbehagyni a beszédét.

Amint megírtuk: ezen az eseményen az elnök arra tett utalást, hogy az utcai tüntetések nyomásának nem hajlandó engedni (legyen megismételt elnökválasztás), de összességében kész arra, hogy módosítsák az alkotmányt, azt népszavazásra vigyék, és ennek nyomán átadja majd a hatalmát a következő években. Már ezt megelőzően azt jelentette be hétfőn reggel Szvetlana Tyihanovszkaja, a zavaros körülmények között Litvániába távozó korábbi elnökjelölt, hogy kész átvenni Fehéroroszország vezetését egy átmeneti időszakra, amíg ki nem dolgozzák egy új és tiszta elnökválasztás lebonyolításának kereteit, illetve amíg kiengedik az összes politikai foglyot a börtönökből.

Délután aztán egy újabb videóban már azt is bejelentette a BBC tudósítása szerint, hogy megalakult a Hatalomátadási Koordinációs Tanács az első 35 emberrel, akik között Nobel-díjas író, emberi jogvédő, jogász, közgazdász, filmes és rockénekes is van. Szintén délután a lengyel miniszterelnök és pénzügyminiszter Tyihanovszkajával beszélt telefonon, hogy a lengyel kormány által tervezett, a fehéroroszoknál élő jelentős lengyel kisebbségnek (is) szánt anyagi támogatások eljuttatásának kereteiről egyeztessenek.

Külön érdekes színfoltja volt a hétfő délutánnak az, hogy az orosz TASS hírügynökség beszámolója szerint Lukasenka azt mondta: vasárnap felhívta őt Angela Merkel német kancellár azzal a felütéssel, hogy beszélni akar vele, de a Reuters felhívta a berlini kancellári hivatalt és kiderült, hogy nem történt ilyen, az augusztus 9-i elnökválasztás óta a két állami vezető nem beszélt egymással.

Hétfőn délután és este egyébként a fehérorosz fővárosban, Minszkben több helyen is voltak több száz, illetve több ezres békés tüntetések, így például az állami tv és rádió épületénél, ahol a közmédia dolgozói közül az egyik azt hangsúlyozta a BBC-nek: nem akarnak tovább hazugságokat terjeszteni az embereknek, ezért nagyon sok médiamunkás is sztrájkba lépett és támogatja a tüntetőket. Ezzel együtt is igaz, hogy hétfőn délután és este a BBC összefoglalója szerint az állami tv műsorában továbbra is inkább Lukasenka elnök oldaláról és narratívája szerint mutatták az eseményeket az egyes műsorokban és kiderült, hogy az elnök a minszki autógyárban is járt tegnap a traktorgyár után.

Ott azt mondta, hogy a tüntetők elleni kemény hatósági fellépést a tüntetők provokációja váltotta ki, illetve a NATO nagy csapatokat csoportosít a fehérorosz határhoz (ezt cáfolta a NATO) és többek között Németország akarja befolyásolni az elnökválasztások utáni fejleményeket. Délelőtt egyébként még arról érkezett hír az állami tv felől, hogy a dolgozók sztrájkja miatt nem volt adás, üres fehér székeket mutattak a műsorban.

Hétfőn este a fehérorosz független szakszervezet vezetője azt jelezte a BBC-nek, hogy

szinte az összes állami ipari gyárban megalakultak a sztrájkbizottságok, és a munkások a legtöbb helyen nyílt végű sztrájkot hirdettek addig, amíg a követeléseik nem teljesülnek,

így Lukasenko elnök lemondását, tisztességes új választások kiírását, a tüntetésekről bevitt foglyok szabadon bocsátását, illetve az erőszakos hatósági fellépések kivizsgálását követelik.

Az, hogy sok állami gyárban sztrájk van, Lukasenka elnök hatalmának meggyengülésének egyik legfőbb jele és egyúttal a gazdasági helyzet súlyosabbá tételén keresztül jókora nyomást is helyez az elnökre, hogy távozzon. Éppen hétfőn tette közzé a belorusz statisztikai hivatal, hogy idén az első hét hónap átlagában a GDP a tavalyi azonos időszakinál 1,6%-kal kisebb volt (az ipari termelés 2,5%-kal esett, a mezőgazdasági 2,8%-kal nőtt), ezt az augusztusi fejlemények és a koronavírus terjedése bizonyára tovább fogja rontani a következő hónapokban. A fehérorosz gazdasági helyzetről és a masszív orosz függőségről ma reggeli átfogó elemzésünk:

Az európai uniós állam- és kormányfők egyébként holnap, szerdán rendkívüli videókonferenciás csúcstalálkozót tartanak a fehérorosz helyzetről, a tervezett szankciókról és anyagi támogatásokról. Ezt megelőzően, a szankciók tompítását is célozva hétfőn azt közölte a fehérorosz legfőbb ügyészség, hogy szinte az összes tüntetésről bevitt foglyot szabadon engedték hétfőre, így ha ez igaz, akkor a tüntetők egyik követelése teljesülni látszik.

