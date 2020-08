WHO: a 20-as, 30-as, 40-es éveikben járók terjesztik most legjobban a koronavírust

A 20-as, 30-as, 40-es éveikben járók terjesztik most legjobban a koronavírust - írja a WHO kutatása alapján a Reuters . A legfőbb probléma, hogy sokan a tünetmentesség miatt nem is tudják, hogy terjesztők, ami különösen veszélyes az idősebb korcsoportokra nézve.