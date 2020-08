WTO: történelmi zuhanás után L-alakú kilábalás várható a globális áruforgalomban

Minden idők legmélyebb szintjére, 84,5 pontra zuhant a második negyedévben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) globális áruforgalmi barométere és szerintük inkább a lassú, azaz L-alakra hasonlító kilábalás várható a következő negyedévekben a globális áruforgalomban, mint a gyors felpattanást jelző V-alakú.

A második negyedévre vonatkozóan a WTO áruforgalmi trendmutatója, a "Goods Trade Barometer" 84,5 ponton állt, ami a 2007 óta készített idősorban a legmélyebb érték és 15,5 ponttal van alatta a hosszú távú trend alapvonalának beállított 100-as értéknél. A mostani indexérték csak kissé alacsonyabb, mint a 2008/2009-es gazdasági és pénzügyi válság idején kialakult trend alatti szint.

A mutató komponensei közül mindegyik trend alatti értéken áll az MTI összefoglalója szerint, jónéhány közülük történelmi mélyponton, néhány viszont már a stabilizálódás jeleit mutatja. A legrosszabb helyzetben az autóipar és a légi áruszállítás mutatói állnak 71,8 és 76,5 ponton. A konténeres áruszállítás forgalma is jelentősen visszaesett a 86,9 pontos mutató tanúsága szerint, az exportmegrendelések 88,4 pontos mutatója azonban már némi javulást jelez. Az elektronikai alkatrészek és a nyersanyagok forgalma viszonylag kismértékű visszaesést szenvedett el a hosszú távú trendhez képest, a mutatóik 92,8 és 92,5 ponton állnak.

A WTO a világkereskedelmi áruforgalom 14 százalékos csökkenését mutatta ki a második negyedévben az első negyedévhez képest és a most a második negyedévre közölt „Goods Trade Barometer” alapján továbbra is reális az a kevésbé pesszimista forgatókönyv, hogy idén 13%-kal esik majd a világkereskedelmi forgalom tavalyhoz képest. Azt is hangsúlyozzák azonban a WTO mostani közleményében, hogy ezzel együtt is

a 2021-re jelzett "V"-alakú fellendülés a világkereskedelemben túlzottan optimistának tűnik, ehelyett sokkal valószínűbb az "L"-alakú kilábalás,

azaz még jövőre is jóval a járvány előtti kereskedelmi volumen alatt marad a tényleges áruforgalmi volumen.

Címlapkép forrása: Wang Chun/VCG via Getty Images