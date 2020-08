Zivataros iskolakezdés: Elfogadhatatlannak tartják a pedagógusok az intézkedési tervet

Az Emberi Erőfforrások Minisztériuma (Emmi) hétfőn este küldte el a közoktatási intézmények vezetőinek a járványügyi intézkedési tervet. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a járványügyi protokoll elfogadhatatlan és elégtelen.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hajmeresztőnek nevezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által küldött, szeptembertől érvényes intézkedési tervet.

Mint írták, a dokumentum alapján úgy tűnik, a kormány és az állami fenntartók nem képesek olyan feltételeket biztosítani, amelyek egyszerre biztosítják a köznevelési intézményekbe belépők egészségét és teszik lehetővé az ottani munkavégzést. Hangsúlyozták, problémás, hogy a járványügyi protokollból a tárca alá tartozó szakmák jó része kimaradt, a pedagógiai szakszolgálatok még csak említés szintjén sem merülnek fel az anyagban.

Kifogásolják, hogy olyan előírásokat fogalmaz meg a dokumentum, amelyekhez a feltételeket nem biztosítja az ellátó, mint például homloklázmérő, miközben sok intézményben a gyerekek kézfertőtlenítése sem biztosított, noha az első hullám enyhülése óta lett volna idő megteremteni a tárgyi feltételeket.

Elfogadhatatlannak tartják, hogy a maszkviselést csak ott ajánlják, ahol nem tartható be a 1,5 méteres távolság, ami ellentmond az eddigi járványügyi kommunikációnak és az európai gyakorlatnak is.

Önök nincsenek tisztában a mai magyar valósággal: egy harminc fős osztályban egyszerűen NEM lehet 1,5 méteres távolságot tartani. Az igazság az, hogy országszerte alig vannak olyan tantermek, ahol ezeket a szabályokat be lehetne tartani

– írták, hozzátéve, hasonló a helyzet az óvodákban is. Kitértek arra is, hogy az intézkedési terv nem foglalkozik a leszakadó régiók, az alacsony osztályhelyzetű gyermekek oktatásának megszervezésével, és arra is, hogy az anyag nem számol a veszélyeztetett korosztállyal, akik a pedagógustársadalom nagy részét teszik ki.

Problémásnak tartják, hogy ahhoz, hogy a gyerek köznevelési intézetbe léphessen, elegendő, ha a szülő egészségesnek látja a gyereket, és hogy nincs megfelelő tesztelési stratégia.

Tesztelés nélkül a tünetmentes, de hordozó gyermekek veszélyt jelentenek az iskolai közösségekre, de akár saját családjaikra is

– jegyzik meg. A szakszervezet úgy véli, a kormány elsődleges célja az volt, hogy a kiskorú gyerekek ne maradjanak otthon, de közben nem törődnek az oktatásban dolgozók egészséges és biztonságos munkafeltételekhez való jogával.

