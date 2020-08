Kontrollált hatalomátadást vezényelhet le Putyin Fehéroroszországban

Oroszország valószínűleg el fogja engedni Aljakszandr Lukasenka kezét, akinek bukása esetén Putyin irányításával új oroszbarát vezető kerülhet Fehéroroszország élére – mondták elemzők a Financial Timesnak . Oroszország aligha fog beavatkozni, amíg nincs Fehéroroszországban forradalom és a vezetés oroszbarát marad – tették hozzá többen. Van, aki elmondta: Oroszország érdeke, hogy lejátszódjon a 2018-as örmény forradalom fehérorosz változata, ennek megvalósulására lakossági oldalról is elég jó esély van.

„Ami Fehéroroszországban történik, nagyon aggaszt minket. Senki számára nem titok, hogy ez a geopolitikáról szól, a volt szovjet terület uralmáért folyik a harc” – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán.

Bár Oroszország most azzal vádolja az EU-t, hogy külföldről avatkoznak be Fehéroroszország belügyeibe a demokráciapárti tüntetők támogatásával, egyes elemzők szerint Oroszország is pont erre készülhet. Putyin Lukasenkával ápolt viszonya nem volt teljesen felhőtlen az elmúlt időben: a fehérorosz vezető az elmúlt években elutasította az oroszokkal való szorosabb gazdasági integrációt, akiket „bábmestereknek” nevezett, illetve a választás előtt 200 orosz zsoldost letartóztattak a hatóságok, akiket azzal vádolt meg Lukasenka, hogy állampuccsot próbáltak előkészíteni. Így elemzők szerint előfordulhat, hogy Oroszország is Lukasenka elmozdítására készül, hogy egy Oroszországgal még szorosabb integrációt kereső vezetőt ültessenek a helyére.

„Oroszország nem a demokráciáért avatkozna be, hanem egy olyan kimenetelért, ami számukra előnyös. Oroszország számára a jó viszony egy alárendelt kapcsolat lenne” – mondta Nigel Gould-Davies, volt brit-belarusz nagykövet.

„Oroszország célja, hogy baráti kapcsolatot ápoljon Fehéroroszországgal és nem az, hogy beavatkozzon. Nincs olyan kelet-nyugat ellentét vagy agresszív nacionalizmus, mint Ukrajnában” – mondta Financial Timesnak egy névtelen, Kreml-közeli forrás.

A tüntetők sem tűnnek kifejezetten oroszellenesnek, az interneten található egy felvétel, hogy rászólnak egy EU-s zászlót lobogtató tüntetőre, hogy hagyja abba. A belarusz ellenzék is kifejezte abbéli szándékát, hogy „kölcsönösen kedvező kapcsolatot” ápoljon Oroszországgal, de tapasztalatlanságukból kifolyólag a mostani ellenzéket elemzők szerint nem tartják az oroszok megbízható partnernek.

„A Kreml nem fogja elfogadni ezt a csoportot, mint megbízható partner. A legjobb opció az oroz kormánynak az, hogy kivárnak és előkészítik a Lukasenka-utódlást egy olyan rezsimnek, amely választási szempontból az ország oroszbarát többségére támaszkodna” - mondta a Financial Timesnak Dmitri Trenin, a Carnegie Moscow Center vezetője.

„Az oroszok célja egy gyenge rezsim volt, nem egy forradalom. Ha nincs erőszak, ki tudják várni. Támogatják majd Lukasenkát, de csak akkor, ha nem követi el azokat a hibákat, melyeket elkövetett” – mondta egy EU-diplomata a brit újságnak.

Andrej Kortunov, a Russian International Affairs Council vezetője szerint az ideális kimenetel Moszkva szemében az lenne, ha Fehéroroszországban is hasonló történne, mint a 2018-as örmény forradalom után: hatalomra kerülne az ellenzék, de az ország politikája oroszbarát maradna.