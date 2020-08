Sorra dőltek a történelmi csúcsok Amerikában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár a magyar tőzsdén ma sem volt kereskedés, az európai részvénypiacok nyitva voltak pénteken is. A befektetők hangulatát, a kereskedés menetét alapvetően az határozta meg, hogy az IHS Markit publikálta az augusztusi előzetes beszerzésimenedszer-indexeket, így kiderült, a német feldolgozóiparon kívül a többi ország mutatója egyaránt elmaradt az elemzők várakozásától. A napközben látott 0,8-1,3 százalékos eséseket viszont zárásra jelentősen ledolgozták a nyugat-európai tőzsdék, amelyben az is fontos szerepet játszott, hogy a vezető amerikai részvényindexek tovább erődösdtek pénteken. Ráadásul nem is akárhogy, a Nasdaq és az S&P 500 értéke korábban soha nem látott magasságba emelkedett.