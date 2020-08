Vége a gyors kilábalásnak? A lassulás jeleit mutatják augusztusban a legnagyobb európai gazdaságok

Németországban, Franciaországban és az eurózóna egészében is közzétette az IHS Markit az augusztusi előzetes beszerzésimenedszer-indexeket, és a német feldolgozóiparon kívül a többi mutató egyaránt elmaradt az elemzők várakozásától. Jó hír azonban, hogy a mutatók továbbra is javarészt 50 pont felett vannak.

Németországban a feldolgozóipari BMI augusztusban 53 ponton állt, ami némileg magasabb, mint az elemzők által várt 52,5 pont. Júliusban még 51 ponton állt a mutató, így a feldolgozóipar szereplőinek helyzete javult az előző hónaphoz képest.

A szolgáltatószektor képe már nem ennyire pozitív, az ugyanis az elemzők által várt 55,1, és a júliusi 55,6 után augusztusban mindössze 50,8 ponton állt, azaz épphogy a növekedésre utaló tartományban. A kompozit index 53,7 ponton állt.

Franciaország még gyengébben muzsikált

A francia feldolgozóipar viszont már 50 pont alatt, egészen pontosan 49 ponton állt, az elemzők 53,7 pontos emelkedést vártak az előző havi 52,4 ponthoz képest. Mindez azt jelenti, hogy a feldolgozóipar szereplőinek kis többsége romlást érzékelt augusztusban júliushoz képest.

A szolgáltatószektor 51,9 ponttal szintén messze elmaradt a várakozásoktól, 56,3 pontot vártak a júliusi 57,3 után. A kompozit index 51,7 ponton állt.

Az eurózónában szintén hasonló trendeket láthatunk (ami érthető, hiszen a két legnagyobb súlyú gazdaság az övezeten belül a francia és a német): a feldolgozóipar 51,7 ponton állt, az elemzők 52,9 pontra számítottak a júliusi 51,8 pont után.

A szogláltatószektor épphogy 50 pont felett volt, 50,1 ponton állt az eurózónában augusztusban, 54,5 volt az elemzői konszenzus. Júliusban ez 54,7 pont volt. A kompozit index 51,6 ponton állt.

Elfogyott a lendület a gazdaságból?

A friss BMI-adatok is arra engednek következtetni, hogy a koronavírus-válság kilábaló szakaszában a gyors kezdeti felpattanás után lassabb növekedésre számíthatunk. Az áprilisi-májusi kiesés jelentős részét gyorsan ledolgozzák a gazdaságok (ez már látszik a nyári tényadatokon is), de a korábbi teljesítmény nagyjából 85-90%-ának elérése után a növekedés jelentősen lelassul. A lassulásban (pontosabban a vártnál kisebb BMI-ben) egyébként közrejátszhatott a koronavírus augusztusban látott gyorsuló európai terjedése is.

Ezt igazolják a BMI-adatok is, itt viszont fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a beszerzésimenedzser-index fontos mutatója a gazdasági környezet alakulásának, de érdemes fenntartásokkal kezelnünk, főleg az egy-két pontos eltéréseket. Korábbi cikkünkben részletese elmagyaráztuk, mi a baj a BMI-vel, és miért nem bízhatunk meg benne pontosan. A jelenlegi adatokkal kapcsolatban mégis érdekes, hogy az elemzői várakozásokat jelentősen alulmúlták, ez azonban nem jelenti azt, hogy a tényadatok is a jelenlegi BMI-k szerint alakulnak majd.

