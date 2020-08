A nap ábrája: ennyi pénzt kerestek az autógyártók minden egyes másodpercben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hatalmas üzlet az autógyártás, az iparág meghatározó szereplői óriási árbevételeket értek el az utóbbi években. Igaz volt ez 2019-re is, amely során a sokasodó kihívások ellenére rengeteg új járművet adtak el szerte a világon. A Visual Capitalist most elkészített egy rendkívül izgalmas ábrát, amelyből azt is megtudhatjuk, hogy a világ autógyártói mekkora árbevételt vágtak zsebre minden egyes másodpercben tavaly.