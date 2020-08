Stressztesztekkel mérnék a cégeknél a klímaváltozás hatásait

Az elmúlt években a pénzügyi felügyeletek is felfigyeltek a klímaváltozás kockázataira, és bár egységes fellépésről még nem lehet beszélni, az egyértelmű, hogy a klímaváltozás kockázata nemcsak az egyes piaci szereplőket érinti, de globálisan is veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást. Éppen emiatt elengedhetetlen az egységes követelményrendszer kialakítása a szabályozói oldalon, például olyan stressztesztek előírása, amit a pénzügyi intézmények 2008 óta alkalmaznak.

A stresszteszteket gyakran használják a pénzügyi intézmények előre tekintő elemzéseknél, és ez a gyakorlat a 2008-as válságot követően a szabályozói követelményekbe is beépült, így ezekről jelentős tapasztalat gyűlt össze az intézményeken belül és a felügyeleteknél is. A stressztesztek segítségével általában a tőkehelyzet alakulását értékelik különböző szcenáriók mentén, így mérve fel az intézmények sebezhetőségét a különböző gazdasági sokkokra. Mindezek alapján a stresszteszt kézenfekvő eszköznek tűnik a klímaváltozás-kockázat felmérésére és értékelésére is.

Klímaváltozás kockázatának típusai

A klímaváltozás okozta kockázatokat jellemzően két típusra oszthatjuk: fizikai kockázatokra és tranzíciós kockázatokra.

Míg előbbi a klímaváltozás közvetlen hatásait foglalja magába, mint például a szélsőséges időjárás által okozott károk, addig az utóbbi a gazdaság és a társadalom alacsonyabb széndioxid kibocsájtással járó működésre történő áttérése által okozott kockázatokat jelöli (például amikor egy áramszolgáltató áttér a kizárólag megújuló energiaforrásokból termelt áramszolgáltatás működési modelljére).

A fizikai kockázat hatásai már most is jól érzékelhetőek, míg a tranzíciós kockázat hatásai csak később válnak jelentőssé. A két kockázattípus összefügg: minél komolyabb intézkedéseket vetünk be az átlaghőmérséklet-növekedés meghatározott szint alatt tartása érdekében, annál nagyobb lesz a tranzíciós kockázat, és fordítva: ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, nő a klímakatasztrófák esélye. Emiatt érdemes több szcenáriót is figyelembe venni, amelyek számolnak mindkét típusú kockázattal.

A Bank of England már tavaly bejelentette egy szektorális stresszteszt elvégzését, amelyet azonban a járványhelyzetre való tekintettel legalább 2021 közepéig elhalasztott. A Bank of England a stresszteszttel kívánja számszerűsíteni, hogy az éghajlatváltozás potenciálisan milyen hatást gyakorol a gazdaságra és a jelenlegi üzleti modellekre.

Klímakockázatok esetében többnyire három szcenáriót vizsgálnak, a Bank of England is ezeket használja:

az "early policy action" forgatókönyv szerint korai intézkedésekkel a felmelegedés a századfordulóig 2 Celsius fok alatt marad (itt a tranzíciós kockázat mértéke magasabb),

a "late policy action" esetén a világ késlekedik a korlátozó/ösztönző intézkedések bevezetésével, így később komolyabb lépések lesznek szükségesek a klímacél eléréséhez,

a "no additional policy action" feltételezés szerint a szükséges lépések elmaradnak, így nem teljesül a klímacél.

Nemzetközi eredmények

Nemzetközi téren készültek már a klímaváltozás hatásai kapcsán előrejelzések, stressztesztek, ám ezek módszertana még nem alakult ki, viszont az irányokat jól mutatja. 2015-ben a G20 országok megállapodtak arról, hogy ösztönzik a cégeket arra, hogy mérjék fel és publikálják a klímaváltozás rájuk vonatkozó hatásait. Mivel a hitelezett cégek kockázatai a portfolióminőségen keresztül a bankokra is jelentős hatással vannak, ezért ebben a hitelintézetek is érdekeltek.

A The Economist összesítése alapján ez év júliusáig a piaci kapitalizáció alapján a globálisan legnagyobb 500 cég tette közzé az eredményeit, amelyek szerint a klímaváltozás kapcsán a kockázati kitettségük a piaci értékük 6 százalékát teszik ki.

Az eredmények azonban nem teljesen tükrözik a hosszú távú kockázatokat, mivel a cégek felmerése szerint a kockázatok nagy része az elkövetkező 5 évben realizálódik, miközben a klímaváltozás lefutása ezen jócskán túlmutat.

Másik, a pénzügyi intézmények szempontjából érdekes felmérés a holland központi bank 2018-as korlátozott stressztesztje volt, amelynek középpontjában az energia tranzíciós kockázata állt. A kutatás eredményei szerint csak ez a stresszhatás a helyi bankok teljes eszközértékének 3 százalékát kockáztatja, míg a biztosítók és alapkezelők potenciális veszteségei elérheti az eszközök 11 százalékát.

Hatások modellezésének kihívásai

De miért is jelent nagyobb kihívást a klímaváltozás kockázatának felmérése, mint egy átlagos gazdasági sokké? Legfőképpen azért, mert gazdasági sokkokkal már találkoztunk korábban, de ennyire komplex, globális hatást kifejtő stresszel még sosem. Fontos tényező, hogy jelenlegi tudásunk szerint a klímaváltozás nem visszafordítható folyamat, tehát a kilábalás ebből a fajta válságból teljesen más értelmet nyer, mint a szokványos gazdasági válságok esetén.

A jelenleg széles körben alkalmazott modellezési technikák nem feltétlen alkalmazhatók, ezért ennek a kockázatnak a kezelésére új technikák fejlesztése válhat szükségessé. A klímaváltozás egyedisége miatt, azok a technikák amelyek a historikus adatokat felhasználva próbálják előre jelezni a jövő eseményeit, szintén nehezen alkalmazhatók, hiszen nem állnak rendelkezésre olyan múltbeli adatok, amelyek megfelelően reprezentálni tudják a klímaváltozás ránk váró hatásait.

Komoly kihívást jelenthet az intézményeknek, hogy a korábban megszokott 3-5 éves modellezési időtáv a klímakockázatok esetében nem alkalmazható, itt ugyanis sokkal hosszabb időhorizonton kell vizsgálni a hatásokat, akár 15-30 éves viszonylatban is.

Ilyen időtávon számos paraméter változhat, amelyek becslése óriási feladatot és bizonytalanságot (az időtáv növelésével a becslési hiba is egyre jobban növekszik) vinne az eredményekbe, emiatt érdemes lehet több paramétert is időben változatlannak tekinteni. Ehhez a módszerhez nyúlt a Bank of England is, aki a stresszteszt során például az intézmények mérlegét tekinti változatlannak annak érdekében, hogy az egyes szcenáriók hatásai könnyebben azonosíthatók legyenek.

Komoly tényező a szabályozási kockázat is. Nem tudjuk pontosan milyen intézkedéseket vezetünk be az egyes szektorok szintjén, legyen szó akár adók kivetéséről, vagy épp ösztönző támogatásokról, amelyeknek viszont nagyon jelentős hatása lehet egy-egy iparágra, így az abban tevékenykedő ügyfelek számára nyújtott hitelek értékére is.

További kihívást jelenthet a szegmentálás is, mivel szükség lehet ügyfél szintű elemzések készítésére is, tekintettel arra, hogy a jelenleg egy csoportba sorolt – és homogén csoportként kezelt – ügyfeleket különböző mértékben érintheti a klímaváltozás, és a klímaváltozás kihívásaira adott válaszlépések is jócskán eltérhetnek. Akár egy iparágban működő két vállalat között is nagy különbség lehet a klímaváltozásra vonatkozó sérülékenységben, ami kihat a hitelkockázatra, így a bankokra is.

Vannak dolgok, amelyek megfoghatóak például a főtevékenységen keresztül (ezek ráadásul általában megfelelően nyilvántartott adatok), és vannak, amik nem. Gondoljunk két olyan termelő cégre, akik óriási tiszta víz igénnyel dolgoznak. A kettő közül az, amelyik folyamatosan dolgozik azon, hogy hatékonyabb vízfelhasználással tudjon termelni, jóval kisebb kockázattal néz majd szembe akkor, amikor vízkészlet csökkenése árfelhajtóvá válik, vagy működési kockázattá erősödik.

A klímaváltozás kockázatainak kezelésére még nincs kialakított módszertan, emiatt a stressztesztek eredményeit érdemes a megszokottól eltérően kezelni. Így teszi ezt a brit felügyelet is, mivel a stressztesztek eredményével egyelőre nem a többlettőke képzését akarják elérni. Inkább arra akarják sarkallni az intézményeket, hogy kezdjenek el foglalkozni a témával, kezdjenek el módszertant fejleszteni, és felmérni, hogy milyen adatokra lehet szükség a jövőben a klímakockázatok mértékének pontosításához.

Ugyancsak fel kívánják mérni azt is, hogy az intézmények milyen kockázatcsökkentő intézkedéseket tennének az egyes szcenáriók esetében a különböző portfólióknál. Az eszköztár fejlesztése mindenképp fontos lépés, ehhez pedig azonosítani kell azokat az adatokat és azok megfelelő granularitását, amelyek gyűjtését be lehet építeni a jelenlegi folyamatokba. Szükség lehet bizonyos makrováltozók hosszú távú becsléseire is, így érdemes azonosítani azokat az adatokat, amelyeket külső szolgáltatóktól, adatbázisokból kell majd beszerezni.

A járványhelyzet némileg ugyan visszavetette a klímaváltozás kockázatainak mérésére vonatkozó törekvéseket, hiszen a felügyeleteknek egy sokkal akutabb problémával kell foglalkozniuk. A következő néhány évben azonban mindenképp fontos a szabályozói oldal erőteljesebb fellépése a témában, hiszen ez lehet az egyik motiváló tényező a pénzügyi szektor intézményei számára, hogy lépéseket tegyenek a klímaváltozás kockázatainak azonosítás és kezelése érdekében, és elkezdjenek új kockázatkezelési technikákat fejleszteni, mivel azok kialakítása megfelelő módszertani megalapozást és időt igényel.

Fontos látni, hogy a fenntarthatóságot jobban és alaposabban figyelembe vevő kockázatkezelési szempontok nemcsak a társadalmi hasznosság miatt fontosak. A hitelintézetek üzleti értéket is kovácsolhatnak belőle, mivel jobb hitelezni azokat a cégeket, amelyek hosszú távon is fenntartható tevékenységet végeznek, vagy amelyek olyan beruházásokat hajtanak végre, amelyek összességében hozzájárulhatnak a hitelkockázat csökkentéséhez.

A cikk szerzője a KPMG szakértője.