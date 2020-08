Új időszámítás kezdődött az autóiparban - Magyarországnak nagyobb a tét, mint valaha

További információk és regisztráció itt:

Az eredetileg június 9.-ére tervezett Járműipar 2020 konferenciánk negyedik, egyben befejező online alkalma szeptember 2-án, szerda délután 14.00 és 15.30 között kerül megrendezésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a magyar járműipar meghatározó vezetőinek részvételével.

A Járműipar 2020 ONLINE sorozatunk időpontjai és témai:

május 21. – Járműipar: Forradalmi időszakban csapott le a koronavírus-járvány

június 4. – Járműipar: Az új technológiák átrendezik az erőviszonyokat

június 25. - Járműipar: Korszakváltás a beszállítóknál koronavírus idején

szeptember 2. – Járműipar: Új időszámítás, sokasodó kihívások

Ha jegyet vált a Járműipar 2020 online konferenciára, akkor a kifizetett jegy értékét beszámíttathatja a legközelebb megrendezésre kerülő Járműipar 2020 offline konferencia jegyárába, mely a magyar járműipar stabil és megbízható rendezvénye 2014 óta.

FONTOS AZT IS KIEMELNI, HOGY AZ ONLINE PLATFORM, AMELYEN A JÁRMŰIPAR 2020 KONFERENCIA ZAJLIK MAJD, LEHETŐSÉGET AD A RÉSZTVEVŐKNEK A NETWORKINGRE, KÖZVETLEN BESZÉLGETÉSEK INDÍTÁSÁRA.

Kik beszélnek?

14:00 - 14:05 Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) ügyvezető főtitkára, a konferencia társszervezője és házigazdája köszönti a résztvevőket.

14:05 – 14:25 Dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, „Állami szerepvállalás - A magyar járműipari vállalatok lehetőségei” címmel tartja meg előadását.

14:25-től pedig a magyar járműipar meghatározó vezérei fejtik ki véleményüket. A beszélgetés moderátora és résztvevői:

Miről lesz szó?

A koronavírus-járvány által okozott sokkra nem volt felkészülve az autóipar, a váratlanul jött kihívás rövidtávú kezelése ugyanakkor megtörtént, így előtérbe került a vállalatoknál a korábban kitűzött hosszú távú stratégiák megvalósítása. Utóbbiak elérésében kulcsszerepet játszhatnak az Ipar 4.0 megoldásai, az innováció és a fejlesztések kiutat jelenthetnek a mostani válságból, amely eleve egy olyan időszakban következett be, amely során teljesen átalakul az iparág.

A talpra állás ugyanakkor nem egyszerű, számos kihívás nehezíti a termelés felfuttatását és még mindig nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban is, hogy milyen alakú visszarendeződésre kerül sor az iparágban. Problémát jelenthet az is, hogy bár a koronavírus-járvány rávilágított a globális ellátási láncok gyenge pontjaira, a költségek csökkentése továbbra is kiemeltebb szerepet kaphat az autóiparban, mint a kockázatmenedzsment, így rövidtávon aligha képzelhető el az ellátási láncok rövidülése. Ennek ellenére a járvány olyan helyzetet teremtett, amely hatalmas lehetőséget rejt magában, ezt a magyar kis- és középvállalatoknak meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy megerősítsék, tovább növeljék piaci pozícióikat. A végső siker szempontjából kiemelten fontos lesz az is, hogy a vállalati, politikai döntéshozók minden létező eszközükkel támogassák a hazai autóipart ebben a kiemelten fontos időszakban.

Sikerül-e a magyar autóipar talpra állítása, a járvány előtti termelési szintek elérése?

V, U esetleg W-alakzatú visszapattanás? Az alkalmazkodás művészete a gyakorlatban

Felgyorsulhat az Ipar 4.0 térhódítása – A technológiai ugrás mindenki számára köztelező

Mi lesz a magyar autóipar versenyképességével? – Az átalakulás győztesei és vesztesei

A koronavírus-járvány rávilágított a beszállítói láncok gyenge pontjaira - Kulcsszerepben a logisztika

Hogyan válhatnak a magyar autóipari kkv-k a kialakult helyzet nyerteseivé? – Reális a torta újraosztása?

A siker elérésében hatalmas a vállalati, politikai döntéshozók felelőssége – Milyen további eszközök, támogatások vannak a fegyvertárban?

A járvány új helyzetet teremtett a munkaerőpiacon - Kihívások és megoldások

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images