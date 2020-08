Koronavírus: az ötödik nagy vakcinagyártóval is szerződéskötés közelébe ért ma az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ma az ötödik vakcinagyártó vállalattal, a Modernával is lezárta a tájékozódó jellegű megbeszéléseit egy, a Covid19 ellen potenciálisan hatékony oltóanyag beszerzéséről és így annak közelébe ért, hogy előzetes piaci kötelezettségvállalást tudjon megtenni a kifejlesztés alatt álló oltóanyagra – jelentette be a brüsszeli testület.

A tárgyalások és azok keretei

A Moderna már az ötödik vállalat, amellyel a Bizottság lezárta tárgyalásait. Ezt megelőzően a Sanofi-GSK-val (július 31.), a Johnson & Johnsonnal (augusztus 13.) és a CureVac céggel (augusztus 18.) sikerült megállapodnia, továbbá augusztus 14-én előzetes piaci kötelezettségvállalást írt alá az AstraZeneca vállalattal.

A Modernával tervezett szerződés lehetővé tenné, hogy valamennyi uniós tagállam megvegye az oltóanyagot, valamint azt is, hogy az alacsonyabb és közepes jövedelmű országok azt adományként kaphassák meg, illetve hogy az oltóanyagokat európai országokba irányítsák át. Amint az oltóanyag biztonságosnak és hatásosnak bizonyul a Covid19 vírus ellen, a Bizottság várhatóan – az összes uniós tagállam nevében – keretszerződéssel fogja biztosítani elsőként 80 millió adag beszerzését, majd pedig további 80 millió adag beszerzésének lehetőségét. A Bizottság más oltóanyaggyártókkal is intenzív tárgyalásokat folytat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezt nyilatkozta: „Az Európai Bizottság intenzív tárgyalásokat követően megállapodásra jutott egy ötödik gyógyszeripari vállalattal is, hogy gyors hozzáférést biztosíthasson az európaiak számára a koronavírus elleni oltóanyaghoz. Különféle technológiákat alkalmazó vállalatokba fektetünk be annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel jussunk biztonságos és hatásos oltóanyagokhoz. Folytatjuk a más vállalatokkal zajló egyeztetéseinket is, célunk ugyanis az, hogy a vakcinák mielőbb elérhetők legyenek a piacon. A koronavírus elleni vakcinákba történő európai befektetések az egész világ számára hasznosak lesznek, és segítenek bennünket a vírus leküzdésében.”

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos így fogalmazott: „A Modernával folytatott megbeszélések nyomán ma elért eredmények azt bizonyítják, hogy teljesíteni tudjuk vállalásunkat: azt, hogy biztonságos és hatékony vakcinát szerezzünk be. Örömmel tölt el, hogy továbbra is teljesíteni tudjuk azt a célunkat, hogy diverzifikált oltóanyag-portfóliót hozzunk létre, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen védjük meg polgárainkat a koronavírussal szemben.”

A Moderna nevű amerikai vállalat úttörő szerepet tölt be egy, a hírvivő RNS (mRNS) alkalmazásán alapuló új oltóanyagtípus kifejlesztésében. Az mRNS alapvető szerepet játszik a humánbiológiai folyamatokban: azokat az utasításokat hordozza, amelyek a szervezet sejtjeit fehérjék termelésére ösztönzik, többek között egy betegség megelőzése vagy leküzdése céljából.

A ma lezárult megbeszélések egy előzetes piaci kötelezettségvállalás megkötésére irányulnak. E kötelezettségvállalás a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz finanszírozásával fog létrejönni, amely külön forrásokkal rendelkezik a különféle profilú és több vállalat által előállított, potenciálisan hatékony oltóanyagokból álló portfólió kialakításához.

Háttér-információk

A Moderna vállalattal folytatott tájékozódó megbeszélések mai lezárása fontos lépés az előzetes piaci kötelezettségvállalás megkötése és ezzel a Bizottság által 2020. június 17-én elfogadott európai oltóanyag-stratégia végrehajtása felé. E stratégiának az a célja, hogy 12–18 hónapon belül minden európai polgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson. Ennek érdekében a Bizottság a tagállamokkal együtt előzetes kötelezettségvállalási megállapodásokat köt az oltóanyaggyártókkal; ezáltal feljogosítja a tagállamokat vagy fenntartja jogukat arra, hogy meghatározott mennyiségű oltóanyagot vásároljanak meghatározott áron, amint és amikor az oltóanyag rendelkezésre áll.

Az Európai Bizottság elkötelezett annak biztosítása mellett is, hogy az oltóanyagot mindenki beszerezhesse, akinek arra szüksége van, és ezt bárhol a világon megtehesse, nem csak hazájában. Senki nem lesz biztonságban mindaddig, amíg nincs mindenki biztonságban.

A Bizottság ezért gyűjtött össze 2020. május 4. óta közel 16 milliárd eurót a koronavírussal kapcsolatos globális válaszintézkedések keretében. Ez egy olyan globális fellépés, amelynek célja a koronavírustesztekhez, a kezeléshez és a majdani védőoltáshoz való egyetemes hozzáférés és a helyreállítás elősegítése.