Még most érdemes beadatni az elhalasztott védőoltásokat

Az elhalasztott oltásokat érdemes még a szeptemberi közösségbe kerülés előtt beadatni; az oltási sorok elkezdése és befejezése a koronavírus-járvány alatt is ajánlott, így a fertőző agyhártyagyulladás (meningococcus fertőzés) elleni védőoltásoké is - hangsúlyozták gyermekgyógyász szakemberek egy szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiemelték, hogy a rendkívül gyors lefolyású, ám a kritikus órákban nehezen azonosítható betegség ellen kizárólag védőoltásokkal lehet védekezni, ezek beadása a szakmai irányelvek szerint a koronavírus-járvány alatt is ajánlott.

Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója, csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos tévhitnek nevezte, hogy a védőoltások legyengítik az immunrendszert, és ez kiszolgáltatja a gyermeket a koronavírusnak. Kiemelte, fokozott kockázatot vállal az, aki egy potenciálisan súlyos gyermekbetegség ellen nem védekezik, hiszen

a védőoltásokból származó előny lényegesen nagyobb, mint azok esetleges kockázata.

A szakma álláspontja egységes abban, hogy a koronavírus-járvány nem változtat a védőoltások jelentőségén és szükségességén - mondta.

Póta György gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az egyik legsúlyosabb gyermekkori megbetegedés, a meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás és véráramfertőzés elleni korai védekezés jelentőségére hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett arra, hogy a hazai statisztikák szerint a csecsemők az átlagosnál 24-szer gyakrabban betegszenek meg a jellemzően gyors és súlyos lefolyású meningococcus fertőzésben, ezért különösen fontos időben védőoltást kapniuk a betegség ellen.

A tájékoztatóhoz küldött sajtóanyag szerint Magyarországon 2019-ben 51 meningococcus okozta agyhártyagyulladást és véráramfertőzést jelentettek - ez a szám az elmúlt öt évben tavaly volt a legmagasabb. Tavaly az érintettek több mint fele - összesen 27 beteg - két évnél fiatalabb gyermek volt, a fertőzés kilenc halálos áldozata is közülük került ki.

A baktérium öt leggyakoribb típusa (A, B C, W-135, Y) közül Magyarországon a megbetegedések túlnyomó többségét a B típus okozza, kétszer annyi fertőzésért felelős, mint a második leggyakoribb C típus.

A meningococcus itthon legjellemzőbb B és C típusa ellen is különböző védőoltásokkal lehet védekezni, ezek nem váltják ki és nem is helyettesítik egymást, és egyik sem tartozik a kötelező védőoltások közé.

Póta György szerint menningococcus B és C típus elleni oltások együttesen biztosítanak széles körű védettséget. A két vakcina hatása között nincs ismert átfedés, ezért a másik baktérium még okozhat betegséget, ha a gyermek csak az egyik típus ellen védett - tette hozzá, jelezve, hogy a betegség B típusa ellen ajánlott védőoltás beadható más kötelező védőoltással együtt is.