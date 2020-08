Megszületett a megállapodás: ellenőrizhetik a gyanús iráni nukleáris létesítményeket

Megállapodott Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerdán a NAÜ által gyanúsnak tartott két iráni nukleáris létesítmény ellenőrzésének ügyében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Irán folytatja együttműködését az ENSZ - az atomsorompó-egyezmény betartásán őrködő - szakosított szervezetével - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök az állami televízió közlése szerint a teheráni látogatáson lévő Rafael Grossinak, a NAÜ vezérigazgatójának.

Irán, ahogy korábban is, most is kész együttműködni a NAÜ-vel

- hangsúlyozta Róháni.

Teherán önként biztosít hozzáférést a NAÜ által meghatározott két helyszínhez - derül ki Grossinak és Ali Akbár Szálehinek, az iráni atomenergia-ügynökség vezetőjének közös közleményéből, amely egyben leszögezi, hogy a szóban forgó létesítményeken túl a NAÜ nem igényel további hozzáférést, és a szervezetnek nincs több kérdése Iránhoz. A dokumentum szerint a NAÜ szakértőinek látogatásáról és a helyben elvégzendő hitelesítési tevékenységekről" is megállapodtak.

A szervezet ellenőreit januárban kitiltották a Karadzs és Iszfahán városok térségében található létesítményekből. A NAÜ azt gyanítja, hogy ezeken a helyszíneken nukleáris anyagokat használtak a múltban, de eltüntették a nyomokat.

A NAÜ számos ellenőre tartózkodik Iránban, hogy felügyelje a 2015-ös atomalku betartását, amelyben az ázsiai ország atomprogramja korlátok közé szorítását ígérte a nemzetközi szankciók feloldásáért cserébe.

A bécsi egyezményt Irán mellett Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Kína, Oroszország és az Egyesült Államok írta alá. Donald Trump amerikai elnök 2018 májusában egyoldalúan felmondta a sokat bírált megállapodást, és újra életbe léptette az Iránnal szembeni büntetőintézkedéseket. Egy évvel később az iszlám köztársaság bejelentette: a továbbiakban nem tartja magát az atomalkuban vállalt kötelezettségeihez.

Címlapkép forrása: Iranian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images