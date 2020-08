Varga Mihály bemondta: heteken belül jönnek az új gazdaságösztönző lépések

Nagyon úgy tűnik, hogy a kormány csalódott a legutóbbi gazdasági adatokban, ezért új ösztönző lépésekre készül. Ezt a tervet most a pénzügyminiszter erősítette meg saját Facebook-oldalán.

"Jó hír, hogy csökken a munkanélküliség, könnyebb elhelyezkedni" - kommentálta a friss munkaügyi adatokat Varga Mihály a Facebook-oldalán. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy

A járványveszély viszont továbbra is itt van, ami fékezőleg hat a gazdaságra, ezért kellenek újabb gazdasági lépések.

Azt is elárulta a posztjában, hogy a kormány és a tárca ezeken a lépéseken dolgozik, így

"szeptemberben új ösztönzők indulhatnak!"

Nem váratlan Varga bejegyzése

A tárcavezető mostani bejelentése nem meglepő az előzmények fényében. A minisztérium épp hétfőn jelentette be, hogy az eddig tervezettnél is magasabb, 7-9% között lehet az idei hiánycél (ennek megfelelően módosul az idei finanszírozási terve is az országnak). Ebben a közleményben a PM elismerte, hogy a második negyedéves gazdasági teljesítmény (éves alapon 13,6%-os volt a gazdasági visszaesés) elmaradt a várakozásoktól. Ezért is szükséges tehát egy új ösztönző csomag.

Ezt megelőzően pedig Orbán Viktor jelezte múlt heti rádióinterjújában, hogy új gazdaságpolitikai intézkedéscsomag elkészítésére adott felkérést a szakértőknek, amelynek célja a növekedés támogatása lesz. A lépéssorozat szeptember közepére készülhet el. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy a gazdaságvédelmi programok sikeresek voltak, most azonban a növekedés beindítása a cél.

Nemcsak a legutóbbi makrogazdasági adatok (GDP-visszaesés és konjunktúra), hanem a várható gazdasági folyamatok romlásának megelőzése is a célja lehet az új intézkedésekkel a kormánynak. Tegnapi cikkünkben rámutattunk arra, hogy augusztus végén megszűnik az állami bértámogatási program, ami felveti annak a kockázatát, hogy megugrik a munkanélküliség a következő hónapokban. A munkáltatói szervezetek éppen ezért a program időtartamának meghosszabbítását kérték a kormánytól.

Címlapkép forrása: MTI/Mészáros János