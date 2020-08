A koronavírus földhöz vágta a svájci gazdaságot is

Jelentős mértékben esett vissza a svájci gazdasági is a második negyedévben a koronavírus-válság miatt, az éves alapú visszaesés 9,3% volt. Az elemzők mind negyedéves, mind éves bázison mélyebb visszaesést vártak.

Svájc sem úszta meg a koronavírus-válságot, az előző negyedévhez képest 8,2%-ot esett a gazdaság az ország statisztikai hivatalának ma reggel közölt adatai szerint. Az elemzők 8,6%-os visszaesést vártak a második negyedévben, azaz ehhez képest pozitív meglepetést okozott az adat. Az első negyedévben 2,5% volt a visszaesés a tavalyi év utolsó három hónapjához képest. Mivel két egymást követő negyedévben is zsugorodott a svájci gazdaság, így az ország már technikai értelemben is recesszióban van.Az előző év azonos időszakához képest 9,3% volt a visszaesés, az elemzők itt is picit nagyobb, 9,6%-os zsugorodást vártak. Az előző negyedévben 0,7% volt a visszaesés az első negyedévhez képest.

Az éves alapon számított 9,3%-os visszaesés nem számít kiugrónak, az Európai Unióban a második negyedévben a legtöbb ország visszaesése két számjegyű volt.

Címlapkép: Getty Images