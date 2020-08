Koronavírus: döntött a kormány, újra jön a határzár

Eddig is a WHO-szabályok szerint teszteltünk, ezután is hasonlóan fogunk tenni, a közel 400 ezer elvégzett teszt nem kevés - mondja a miniszter. Szerinte a márciusi helyzettel szemben ma a magyar egészségügy felkészült a járvány elleni védekezésre, ezért nincs most szükség például kijárási tilalomra, mint tavasszal. Ugyanakkor a maszkviselést szigorúbban fogják ellenőrizni, erre jelenleg is megvannak a jogszabályi feltételek.