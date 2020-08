Így küzd a kormány a pedagógushiánnyal: már képzett óvónőre sincs mindig szükség

Az Eduline figyelt fel a hétfői közlöny azon pontjára, amely több fronton is módosítja az óvodai, gyógypedagógiai és az iskolai oktatást érintő szabályokat.

A Magyar Közlöny mai száma szerint, ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

A változtatások között van az is, hogy "az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is. Egyéb foglalkozás tartására alkalmazható az is, aki konduktor-tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik." – írja az eduline.hu.

Gyógypedagógus-munkakörben az is taníthat, aki "óvónői, tanítói, tanári oklevéllel rendelkezik", továbbá ott van a módosítások között, hogy "közalkalmazotti jogviszonyban gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette."

Címlapkép: Getty Images