Koronavírus: több európai országban gyorsan romlik a helyzet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A környékünkön az ukrán után most a cseh koronavírus járványhelyzet is elkezdett gyorsan romlani, a nagyobb európai országok közül pedig a spanyolokra és franciákra kell figyelni, mert magas napi esetszámokat produkálnak. Világszinten egyébként azzal együtt is magas, 257 ezer új esetet jelentettek az utóbbi egy napban, hogy hétvége lévén kevesebbet tesztelnek. Az indiai esetszám napi 80 ezer körül jár, ami minden ország eddigi összes napi adatközlését felülmúlja, és fél szemmel a dél-koreai számokra is figyelni kell, ahol mától léptek életbe az újabb korlátozó intézkedések a járvány lefojtására.