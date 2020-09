Hiába a kivételek, így is fájni fog a magyar gazdaságnak a határzár

A magyarországi határzárról szóló rendelet a kivételekkel igyekszik mérsékelni a gazdasági károkat, de az intézkedésnek így is jelentős gazdasági költsége lesz, amely a nemzetgazdasági károk mellett sokkal inkább mikroszinten okoz majd problémát.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A szeptember elsején életbe lépett magyarországi határzárral kapcsolatban elsőre azt gondolhatjuk, hogy annak közvetlenül alacsony gazdasági kára lesz, hiszen a teherforgalom biztosított, és az egynapos ingázók helyzete is megoldottnak látszik. Az érvényben levő rendelet szerint külföldiek nem léphetnek Magyarországra, kivéve ha

Magyarországon bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, vagy a jogosultan itt tartózkodókhoz családi kapcsolatok fűzik.

Ahogy már fent is írtuk, a teherforgalomban nincs korlátozás, így az áruforgalom biztosított lesz.

Úgyanígy megengedett a kapcsolt vállalatok közötti üzleti célú utazás.

Beutazhatnak az ingázók legfeljebb 24 órára, ha Magyarországon 30 kilométeres sávon belül tartózkodnak.

A humanitárius folyosón továbbra is átutazhatnak a külföldiek,

sporteseményeken és részt vehetnek – erre külön szabályok léptek életbe.

Diplomáciai utakra természetesen szintén van lehetőség.

Egyedi méltánylást pedig bárki kérhet, ennek elbírálása az országos rendőr-főkapitány feladata (ez szóba jöhet például családegyesítésnél).

Valamint beutazhatnak a visegrádi országok lakói, ha szeptember 1. előtt foglaltak szállást, és egy negatív teszttel rendelkeznek.

Emellett még vannak egyéb méltányolható és kivételes esetek (családi rendezvényre például érkezhet külföldi).

Elsőre tehát úgy tűnik, hogy a rendelet gondoskodik a gazdasági kapcsolatok zavartalan biztosításáról, így a határzár vélhetően csak alacsony gazdasági kárral jár Magyarországra nézve. Pedig a valóságban a helyzet ennél sokkal összetettebb, mikroszinten például egyes –főleg kisebb – gazdasági szereplők egészen nagy ütést szenvednek ezzel.

Nem kevés, amit a turizmus ezzel elveszít

A legkézenfekvőbb módon a szállás- és vendéglátóhelyek szenvedik meg a külföldiek kizárását. A nyári szezonban a belföldi turizmus erős volt, de ez leginkább vidéken volt igaz, a budapesti turizmus az elmúlt években döntő részt a külföldi vendégekre épített, az őszi-téli szezonban pedig Budapest kedveltebb volt, mint a vidéki helyek.

A belföldi turizmus ezt csak nagyon minimálisan tudja ellensúlyozni.

A KSH adatai szerint évről-évre jelentős mértékben nőttek a külföldiek utazáshoz kapcsolódó magyarországi költései, tavaly például 2300 milliárd forintot költöttek el, szemben a belföldiek 393 milliárdos költésével (a magyar GDP tavaly 46 787 milliárd forint volt).

Természetesen a fenti számok csak a különbség szemléltetésére alkalmasak, hiszen a nyári főszezonon már túl vagyunk, és a koronavírus miatt egyébként is kevesebben utaztak Magyarországra az elmúlt hónapokban, de a budapesti turizmusnak az a kevés kieső külföldi turista is rendkívüli módon fog hiányozni. Az őszi és téli szezon egyébként nem volt gyenge az előző években, tavaly a negyedik negyedévben 395 milliárd forintot költöttek a külföldiek Magyarországon, a szeptemberrel záruló harmadik negyedévben pedig 643-at. Persze az nem lett volna várható, hogy határzár nélkül a harmadik és a negyedik negyedév hozni tudja a tavalyi számokat, de a kiesés így is masszív (az idei negyedik negyedévben persze lehet, hogy már nem lesz határzár, de ezt még nem tudjuk).

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége már arra figyelmeztetett, hogy a budapesti szállodáknak külföldi turisták hiányában be kell zárniuk, de a külföldiek elmaradása nem csak ennek az ágazatnak fáj majd. A kiskereskedelemben is jelentős kiesést okoznak majd, hiszen a turisták a boltokban költenek, és egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesznek.

A turistákon felül még több tízezer embert érint

Nem áll meg azonban a sor a turistáknál: Magyarországon az Oktatási Hivatal tavaly őszi adatai szerint 30 ezernél is több külföldi diák tanul. A tanulmányokkal kapcsolatban a rendelet kitér a tanulmányi kötelezettségre, de nem világos, hogy a tanév során azok a diákok, akik nyárra hazautaztak, pusztán a tankötelezettségük okán beérkezhetnek-e Magyarországra, illetve ezt mi alapján bírálják el. Ezeknek a diákoknak jelentős gazdasági súlya van, hiszen a befizetett tandíj mellett költenek élelmiszerre, ruházatra, lakbérre stb. A diákok közül azok, akik nem rendelkeznek Magyarországon bejelentett lakcímmel, és a határzár elrendelésekor külföldön tartózkodtak, előfordulhat, hogy ideiglenesen nem Magyarországon realizálják ezeket a költéseket.

Magyarországon – főleg Budapesten - sok külföldi él bejelentett lakcím nélkül. Ők nem látszanak a hivatalos statisztikákban, de a hozzájárulásuk a gazdasági teljesítményhez vélhetően nem elhanyagolható. Ők, amennyiben a határzár elrendelésekor külföldön tartózkodtak, vagy a határzár idején hazalátogatnának, bejelentett lakcím hiányában szintén nem tudnak visszaérkezni, és így előfordulhat, hogy az elmaradó költéseik mellett még a kieső munkájuk is visszaveti a helyi gazdaságot. Azt feltételezhetjük, hogy az ő számuk (a határzár miatt kint ragadt, nem bejelentett külföldieké) alacsony, de vállalati és egyéni szinten egy-egy ilyen esetben jelentős lehet a hatás.

A Bécsbe ingázók a rendelet szerint nem utazhatnak be karanténkötelezettség nélkül

Egy következő csoport, akiket a határzár érint, az a külföldön dolgozó magyar állampolgárok, a külföldre ingázók. Különösen az osztrák határ mellett vannak sokan, Sopronban és Mosonmagyaróváron például sokan élvezik az osztrákhoz képest alacsony lakásbérleti díjakat, miközben osztrák fizetést kapnak. A rendelet rájuk vonatkozó része így szól:

"A külpolitikáért felelős miniszter által az (1) bekezdés alapján meghatározott országgal szomszédos, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el."

Ők sem feltétlenül a 30 kilométeres sávban dolgoznak (Bécs például bőven kívül esik ezen a sávon), így ők nem utazhatnak be karantén nélkül a rendelet szerint.

A magyar gazdaság szempontjából ez azért jelentős, mert ezek a munkavállalók az osztrák fizetéseket Magyarországon költik el, Győr-Moson-Sopron megye nyugati részében a szolgáltatók nem kis részét ez a gazdasági modell tartja el. Ebben az esetben nehezen tudjuk elképzelni, hogy a határzár miatt nem utaznak ki, viszont felmerül a kérdés ismét, hogy a 30 kilométeres sávban való tartózkodást hogy ellenőrzik a hatóságok, és a munkavállalók iránti bizalom a külföldi foglalkoztató részéről fennmarad-e.

Hogy a probléma még összetettebb legyen (és hogy még jobban szemléltessük a rendelet betartatásának nehézségeit), vannak olyan szlovákiai családok, akik az olcsóbb lakásárak miatt Magyarországra, Rajka környékére költöztek a közeli Pozsonyból, és a család egyik tagja Szlovákiába, másik tagja Ausztriába ingázik naponta. Pár százan lehetnek az ilyen érintettek, míg az ausztriai ingázók száma ezres nagyságrendekben mérhető.

A bevásárlóturizmus egy részéről is lemondhatunk

A határ melletti települések szolgáltatóegységeinek forgalmát jelentős részben a külföldiek tették ki. Az eurót használó, azonos fejlettségű (ezért hasonló árszínvonalú) országok lakói számára megéri néhány kilométert utazni, hogy az euróval szembeni forintgyengülés hatásait kihasználják – azaz Szlovákiából átjárnak Magyarországra bevásárolni, tankolni stb. A szlovákiai magyarok körében emellett nem csak gazdasági, de lélektani okai is vannak, kulturális és szórakozási célú utazásaikat sokszor a magyar nyelven elérhető szolgáltatások motiválják (például a magyar nyelvű mozi, színház).

Az osztrák határon egészen más oka van a bevásárlóturizmusnak, ott ugyanis a nagyobb vásárlőerővel bíró osztrákok az alacsonyabb költségű magyar szolgáltatások miatt jönnek. Itt ugyan érezhető egy ellentétes hatás is, a magyarok is szívesen utaznak Ausztriába a jobb minőségű termékek és szolgáltatások miatt, de ez a folyamat aszimmetrikus.

Az egynapos költések 2019-ben 27 milliárd forintot tettek ki országosan. Ez nemzetgazdaságilag nem nagy összeg, de a helyi kiskereskedők számára fontos bevételi forrást jelent. A határzár az ilyen célú látogatásokat lehetetlenné teszi, ha az kívül esik a 30 kilométeres sávon, de az is lehet, hogy a határ menti rendőri ellenőrzések és az ezzel járó papírmunka miatt a sávon belül lakók egy része sem szívesen jön Magyarországra vásárolni. Aki pedig 24 órára megérkezik, annak nem kell teszten átesnie, azaz magasabb a járvány behurcolásának kockázata, mint annál a turistánál, aki több napra jönne, cserébe vállalná a tesztelést.

A forintra is hatása lesz

A gyenge forint miatt (is) felfutó bevásárlóturizmus ellentétes hatást vált ki, a külföldiek forintkereslete ugyanis erősíti a magyar devizát. Ugyanez igaz a külföldi turisták helyi költéseire is. Ha ez a forintkereslet elapad, az tovább gyengíti az export bezuhanása és az általános bizonytalanság miatt egyébként is jelentős ütemben gyengülő magyar devizát.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Nagy a zavar a határzár körül

A határzárral kapcsolatban azonban nem csak a gazdasági károkat, hanem a kivitelezéssel járó egyéb zavarokat és kérdéseket is érdemes megemlíteni. Az egyetemi hallgatókon kívül például nagyon sok külföldi jár magyarországi középiskolákba is, főleg a határ menti területeken. A szlovák, román, szerb határ mellett például a magyar nemzetiségű, külföldi állampolgárságú diákok egy része magyarországi oktatási intézményekbe jár. Számukra az utazás megoldott az ingázókra vonatkozó kivétel miatt, viszont maga a határzár kivitelezése kellemetlenséget okozott számukra. Azok például, akik egy-egy határ menti magyar település iskolájába járnak, de a hozzájuk legközelebb eső határátkelőt lezárták, sok kilométert kell, hogy kerüljenek reggel iskolába menet. Nagy problémát okoz ez például Győrnél, amely iskoláit a közel eső szlovákiai települések magyar lakosságának jelentős része látogatja, miközben a városhoz közeli vámosszabadi határátkelőt lezárták (persze ugyanez igaz a munkavállalókra is). Itt a Duna természetes akadályt is képez, a legközelebbi határátkelő 46 kilométerre található, Komáromnál.

Járványügyi szempontból az is érthetetlen, hogy a külföldről több napra vagy hétre érkező, a tesztelést vállaló turisták miért jelentenek nagyobb kockázatot, mint a teszt nélkül 24 órára érkező külföldiek, akik jellemzően bevásárolni, vagy szórakozni (például moziba) jönnek, azaz olyan zárt térbe mennek, ahol sok ember van.

Emellett még a jogszabály végrehajtásával és betartatásával kapcsolatban is kérdések merülnek fel. Tegnap megírtuk, hogy a szlovák-magyar határon a feltorlódott autós forgalom miatt a rendőrök egyszerűen nem hajtották végre a rendeletben foglaltakat, és mindenkit átengedtek Esztergomnál és Komáromnál is. Ha azonban a rendelet szerint járnának el, akkor is felmerül néhány kérdés: hogyan ellenőrzik, hogy a beutazó lakos a 30 kilométeres sávon belül tartózkodik,

és legfőképp hogyan ellenőrzik az időkorlátot, ha a kiutazó forgalmat nem ellenőrzik?

Az első beszámolók szerint a rendőrök a határon egy formanyomtatványt töltetnek ki a beutazókkal, így nem arról van tehát szó, hogy egy elektronikus rendszeren keresztül a beutazó külföldi mozgását ellenőrzik, így annak mozgása gyakorlatilag lekövethetetlen lesz. Az sem világos, hogy a 30 kilométeres sávot mi alapján húzták meg, és mi lesz azokkal a külföldiekkel, akik ezen a sávon kívül, például Budapesten dolgoznak, és csak néhány napra jönnének (kérdés, hogy ingázóként bejöhetnek-e több napra)? Érdekes megoldás az is, hogy a turistaként külföldről érkezők csak 1 negatív tesztet, de a visszaérkező magyarok (vagy itt élő külföldiek) két tesztet kell, hogy felmutassanak a karanténból való szabaduláshoz. A rendelet emellett kitér a kapcsolt vállalkozásokra, de mi van a nem kapcsolt vállalatokkal? Ha egy fontos üzleti tárgyalás pont a határzár miatt hiúsul meg, mert a két vállalat nem tekinthető kapcsoltnak (és egyáltalán, hogy ellenőrzik ezt?).

A határzár tehát meglehetősen enegékenynek tűnik, és bár járványügyi szempontból nem mindegy, hogy 5 ezer vagy 500 embert engedünk be egy nap alatt (bár lehet, hogy pont az 500 fő között van szuperterjesztő), de az sem világos, hogy a gazdasági és társadalmi költségek megtérülnek-e a külföldről behozott esetszámok csökkenésében, miközben a szakértők szerint a külföldi esetek részaránya 10% körül van a magyar esetszámban, és a belföldi terjedés rátája veszélyesen magas.

Címlapkép: Getty Images