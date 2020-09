Megváltozott a koronavírus-járvány Magyarországon

Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, és az látszik, hogy most inkább a fiatalok körében terjed a vírus - mondta az országos tisztifőorvos szerdán az MTI-nek.

Müller Cecília hozzátette: az adatokat elemezni kell,

de míg a tavaszi járványhullám az idős, krónikus betegségben szenvedőket érintette, mára ez jelentősen megváltozott.

A friss fertőzöttek átlagéletkora 30 év körül van - jegyezte meg az országos tisztifőorvos.

A fiatalok felelőssége ezért növekszik ezekben a hetekben, a vírus közösségi terjedésének lehetősége nagyobb ebben a korosztályban - emelte ki. Mint mondta, a fiataloknál talán nem tudatosult, hogy megbetegedhetnek, kevésbé érzik a fertőzés veszélyét, hiszen a betegség tünetei náluk enyhék vagy nem is jelentkeznek, a vírust ugyanakkor továbbadhatják.

Müller Cecília ezért felelősségteljes magatartást kért a fiataloktól.

Az őszi járvány felfutásának hátteréről először Röst Gergely matematikus beszélt a Portfolio-nak adott interjújában. Hangsúlyozta, hogy a járvány terjedését most a fiatal generáció tagjai között látjuk.

"Az esetek medián életkora áprilisban még 69 év volt, ez most 31 év, vagyis az esetek fele 31 év alatti. Ez hasonlít ahhoz, ami Floridában történt, ami kicsit aggasztó. Ott is volt egy olyan periódus, amikor az esetszámok ugyan emelkedtek, de a kórházi kezelések és a halálozások száma nem. Emiatt kevésbé aggódtak az esetszám-növekedés miatt. Az esetszámok felfutását követően öt héttel viszont a halálozások számában is bekövetkezett a felfutás" - figyelmeztetett a szakember. Arról is beszélt nekünk Röst Gergely, hogy "a mostani hullám abban is különbözik a tavaszitól, hogy míg akkor az esetek jelentős része intézményekhez volt köthető (kórházak, szociális otthonok), jelenleg a közösségi terjedés dominál". A közösségben lényegesen több eset van most, mint március-áprilisban volt - mondta.

Magunk is tehetünk a járvány ellen

Kiemelte, továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat, ajánlásokat: a távolságtartást, a maszk viselését tömegközlekedési eszközökön és zárt helyeken, valamint a rendszeres kézmosást, kézfertőtlenítést, a közösen, gyakran használt felületek fertőtlenítését.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az emberek felelősségteljes magatartásával megakadályozható, hogy azokat az országos intézkedéseket, amelyek "tavasszal nagyban gátolták az életünket", ne kelljen újra bevezetni.

Címlapkép: Védőruhába öltözött egészségügyi dolgozó koronavírusfertőzés gyanújával érkező beteg szerepét eljátszó statisztát irányít az elkülönítő kórterembe a járványügyi bevetési egység gyakorlatán az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi tömbjében, Budapesten 2020. augusztus 27-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán