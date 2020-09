Tavasszal szinte eltűntek a BKK utasai, most találnak vissza

A BKK járatain jelentős mértékben csökkent a forgalom az elmúlt hónapokban, a társaság azonban szeptembertől újra megnövekedett utasforgalommal számol. A vállalat szerint a közösségi közlekedési eszközökön alacsony a fertőzés kockázata.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A szeptember 1-jén, kedden elkezdődött iskolai tanévnek és a nyári szabadságolási időszak végének köszönhetően újra több utassal találkozhatunk a közösségi közlekedés járatain, főként a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban - írja közleményében a BKK. A megnövekedő forgalmat hivatott kezelni az ettől a naptól életbe lépő, tanítási időszakban érvényes menetrend és a belvárosi vonalakon a szokásosnál hosszabb ideig biztosított reggeli csúcsidei járatsűrűség. A társaság felhívja a figyelmet, hogy a rendkívül gyakran fertőtlenített járatok használata a maszkviselési szabályok betartásával továbbra is biztonságos választás, ahogy arra a nemzetközi kutatások is rámutatnak. A BKK-nak saját bevallása szerint nagy szüksége van az utasokra:

a társaság jegyárbevétele tavasszal a megszokott érték 10 százalékára esett vissza. Ehhez képest már jelentősen javult a helyzet, hiszen jelenleg 70-75 százalékon áll ez az eredmény, és szeptemberben várakozásaink szerint tovább emelkedik majd.

A közleményben azt írják, hogy számos nemzetközi tudományos kutatás eredménye rámutatott már arra, hogy a közösségi közlekedés használata a járványidőszakban is biztonságos. Gócpontok ugyanis jellemzően ott alakulnak ki, ahol az emberek hosszabb időt töltenek el, így például kórházakban, munkahelyeken, baráti találkozókon. A közösségi közlekedési járatok ezeknél a helyeknél sokkal biztonságosabbak, hiszen utazással jócskán rövidebb időt töltünk zárt térben, ráadásul az ily módon utazók az átlagosnál jobban is figyelnek a higiéniai szabályok betartására, a megelőzésre, és az utazóközönség is megállóról megállóra sűrűn cserélődik.

A fertőzésveszély minimalizálásáért a közlekedési szolgáltatók is mindent megtesznek - írják. A járműveket, azok légkondicionáló berendezéseit, a metróállomásokat, a jegyautomatákat a lehető legsűrűbben fertőtlenítik és bőséges kapacitással, sűrűn indítják a járatokat.

A járvány kockázatait persze csak közös erővel tudjuk minimálisra csökkenteni: a biztonságos utazás érdekében az utasoknak is be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat, azaz a közösségi közlekedési járatokat csak maszkban, vagy arcukat kendővel, sállal eltakarva használhatják.

- szól a közlemény.

A vállalat szerint ősztől borítékolhatóan növekedni fog a járatokon utazók száma. Szeptember 1-jén ugyanis nemcsak a nyári szabadságok időszaka ér véget, de elkezdődik a 2020/2021-es tanév is, azaz újra több diákkal, egyetemistával találkozhatunk majd a járatokon. A megnövekedő utasforgalom megfelelő eloszlásáról nemcsak a kedden életbe lépő sűrűbb, tanítási időszakban érvényes menetrend, de a reggel 8 óra utáni időszakban is biztosított csúcsidei járatsűrűség is gondoskodik.

Kérjük, hogy minden közlekedő legyen türelemmel és induljon el időben otthonról, hiszen szeptember 1-től egyszerre tér vissza a nagy forgalom Budapest minden részére.

- írják.

Címlapkép: Getty Images