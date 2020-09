Újra erőre kapott a magyar autógyártás - Több oka is van a rég látott optimizmusnak

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Szerdán megrendeztük a Járműipar 2020 online konferenciasorozatunk negyedik, egyben utolsó alkalmát, amelynek keretében az elmúlt évek hagyományaihoz hűen sor került a Vezetői Kerekasztal beszélgetésre is. Ennek keretében a magyar autóipar meghatározó vezetői válaszoltak a feltett kérdésekre, mondhatták el véleményüket azzal kapcsolatban, hogy melyek most a gyártásukkal kapcsolatos legnagyobb kihívások, milyen visszarendeződésre számítanak a magyar autóiparban, milyen változások zajlanak a munkaerőpiacon és milyen további támogatásokra lenne szüksége az iparágnak ahhoz, hogy a koronavírus okozta válságból megerősödve kerülhessen ki.

A Vezetői Kerekasztal résztvevői



Moderátor, a kérdések összeállítója:Kilián Csaba, ügyvezető főtitkár, Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE)



Győri Imre, ügyvezető igazgató, Magyarmet Finomöntöde Kft.; Kis István, ügyvezető igazgató, Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft.; Lőre Péter, vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok vezető, Audi Hungaria Zrt.; Mesics Olívia, személyügyi igazgató, Opel Szentgotthárd; Salgó András, vállalati kommunikációs igazgató, BMW Group Magyarország; Dr. Urbán László István, Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE): a Felügyelő Bizottság elnöke, Magyar Suzuki Zrt. (MS Zrt.): vezérigazgató-helyettes.

Erős második félév jöhet a magyar autóiparban

A beszélgetés résztvevői először azzal kapcsolatban adtak átfogó képet, hogy várakozásaik szerint hogyan alakul majd a termelésük felfutása az év hátralevő részében és melyek azok a pozitív jelek, amelyek valóban bizakodásra adhatnak okot a jövőt illetően.

Lőre Péter elmondta, hogy az elmúlt időszakban a nemzetközi autópiacok élénkülése tapasztalható, kiemelten igaz ez Kínára, a világ legnagyobb autópiacára. Az autóeladások felfutásának köszönhetően pedig arra számít, hogy az Audi Hungaria nagyon jó második félévet fog tudni zárni. Azzal kapcsolatban, hogy a 2019-es gyártási számokhoz képest hogyan alakulhat az idei év elmondta, azt a több hetes időszakot, amíg Győrben szünetelt a termelés, nem fogják tudni bepótolni a második félévben még úgy sem, hogy nagyon erős időszakra számítanak.

Lőre Péter Audi Hungaria Zrt., vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok vezető

A világban három különböző ütemről beszélhetünk, Kínában egy V-alakú erős visszapattanás történt

– emelte ki Salgó András.

Hozzátette, az amerikai piacon látnak pozitív jeleket, de még sok a bizonytalanság, míg a rendkívül komplex európai autópiac vegyes képet mutat az autóeladások tekintetében. A magyarországi folyamatokkal kapcsolatban elmondta, részben annak köszönhetően, hogy a hazai kereskedéseknek nem kellett bezárniuk, az év első nyolc hónapjában kisebb mértékű visszaesés következett be az eladásokban, mint Nyugat-Európában. Rámutatott, számukra nagyon pozitív hír, hogy az eladásiak már érdemben tudtak növekedni augusztusban, amely alapján arra számítanak, hogy az idei értékesítésük megközelíti majd a 2019-es szintet, feltéve, hogy stabil marad a gazdasági helyzet Magyarországon.

Salgó András BMW Group Magyarország, vállalati kommunikációs igazgató

Urbán László is nagyon pozitívan nyilatkozott az augusztusi számoknak köszönhetően. Kiemelte, hogy a nagykereskedelmi értékesítése az Esztergomban gyártott autóknak 20 százalékkal növekedett a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest, a kiskereskedelmi eladások pedig nagyjából megegyeztek a 2019-ben elért számokkal Európában.

Urbán László István Magyar Suzuki Zrt. (MS Zrt.): vezérigazgató-helyettes, Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE): a Felügyelő Bizottság elnöke

Júniustól folyamatosan heti hat napban folyik a munka a szerelősorokon, a gyártósorokon pedig a teljes heti termelésére álltak át a kollégák augusztustól a szentgotthárdi üzemben

– jelentette ki Mesics Olívia. Rámutatott, a magyar operáció a koronavírus-járvány alatt ki tudta használni versenyelőnyét, rugalmasságát, költséghatékonyságát, így sikeresen be tudott szállni abba a versenybe a PSA csoporton belül, amelynek eredményeként plusz kapacitásokat szereztek meg.

Mesics Olívia Opel Szentgotthárd, személyügyi igazgató

Kis István arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy azok a megatrendek, amelyek az iparágat érdemben befolyásolják, illetve alakítják annak jövőjét, nem a koronavírus-járvány alatt indultak. A világjárvány ugyanakkor vagy gyorsította, vagy lassította ezeket a globális autóipart befolyásoló folyamatokat. Rámutatott, hogy vállalata nagyon pozitívan jött ki a kialakult helyzetből, ugyanis januárban elindult egy európai gyártóművi optimalizáció a cégcsoportjukon belül. Ennek eredményeként egy németországi gyáregység bezárása után a termelést Magyarországra telepítették át, ez a folyamat pedig a koronavírus-válság miatt visszaesett megrendelési volumenek hatására nem volt annyira feszített, több idő maradt a felkészülésre és maga a termelés felfuttatása is nyugodtabb körülmények között valósulhatott meg. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a járvány hatására nem fogják tudni a korábban kitűzött éves tervüket elérni, megközelítőleg az árbevételük 15-20 százalékos csökkenését várják. Az elmúlt hónapok alapján viszont nagyon erős második félévre számítanak.

Kis István Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft., ügyvezető igazgató

Sajnos mi is érzékeltük az autóipar visszaesését, körülbelül 10 százalékkal csökkent a rendelésállományunk

– jelentette ki Győri Imre. Nagyon jó hír viszont, hogy mostanra eljutottak oda, hogy a korábbi években megszokott kapacitáskihasználtság mellett tudnak gyártani az autóipari megrendelőjük számára. Rámutatott, hogy vállalata nem csak az autóiparnak szállít be, a több lábon állás nagy előnye volt, hogy egészen augusztus végig ráláttak a rendelésállományukra.

Győri Imre Magyarmet Finomöntöde Kft., ügyvezető igazgató

A koronavírus-járvány új helyzetet teremtett a munkaerőpiacon

A koronavírus-járvány jelentős változásokat eredményezett a munkaerőpiacon: a korábbi munkaerőhiány gyakorlatilag megszűnt Magyarországon. Ezzel egy időben a fókusz a munkavállalók megtartására, egészségi állapotuk megőrzésére, a biztonságos munkahelyek kialakítására tevődött át az autóiparban is.

A fentiekkel kapcsolatban Mesics Olívia elmondta, hogy a HR-stragiák egy része változott, ugyanakkor bizonyos kérdések nem változtak. Rámutatott, munkaerő-gazdálkodási szempontból alapvetően három dologgal szembesültek: a leállásokat követően a legfontosabb feladat a foglalkoztatások fenntartása, majd az egészségvédelmi intézkedések bevezetése volt. Fontos volt továbbá az is, hogy a felszabadult munkaidőt értékteremtő tevékenységekre fordítsák. A szervezetfejlesztés területén pedig új kihívás jelent meg, az otthoni munkavégzés, amelynek keretrendszerét ki kellett alakítani, amelyet hatékonyan meg kellett szervezni.

Számunkra kiemelten fontos volt a folyamatos termelés fenntartása. A koronavírus cégen belüli megjelenése, egy esetleges leállás késést eredményezhetett volna a szállításban, ezért egy hármas intézkedést hoztunk, amelynek köszönhetően mindez a mai napig nem következett be

– hangsúlyozta Győri Imre. Kiemelte, hogy ezek kivétel nélkül technikai intézkedések voltak: bevezették a portán történő szigorú ellenőrzéseket, a szájmaszk és a fertőtlenítőfolyadék használatát, így sikerült megakadályozni a járvány megjelenését a vállalatukon belül.

Kis István elmondta, hogy a kialakult helyzetben arra törekedtek, hogy megőrizzék a szakképzett, tanult munkavállalóikat. Ennek hátterében egészen egyszerűen az állt, hogy a vállalatuk számára sokkal nagyobb költséget, minőségi kockázatot jelentett volna, ha a piac újbóli fellendülésekor új embereket kell felvenniük és betanítaniuk.

A győri Audi-gyár a koronavírus-járvány hatására öt hétre leállt, ugyanakkor a hazai nagy autógyárak közül elsőként kezdtük meg a termelésünk felfuttatását és elsőként vezettük vissza a három műszakos munkarendet

– emlékeztette a résztvevőket Lőre Péter. Rámutatott, a kihívásokkal teli időszakban több olyan intézkedést is hoztak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy megőrizhessék, hosszú távon biztosíthassák a munkahelyeket az Audi Hungarianál. A vállalatnak számos szlovákiai dolgozója van, a szeptember 1-én életbe lépet határzárral kapcsolatban Lőre Péter elmondta:

Örültünk annak, hogy a kormányhatározat lehetővé teszi a Szlovákiában élő munkatársaink számára az ingázást. Természetesen szerettük volna, ha a Vámosszabadi határátkelő nyitva marad, várjuk azt, mikor teszi a helyzet lehetővé, hogy a kollégáink a számukra fontos határátkelőn keresztül tudják megközelíteni az országot.

Urbán László kijelentette, hogy nagyon hasonló megoldásokat alkalmaztak a HR területén, mint az Opel szentgotthárdi üzemében és az Audi győri operációjánál. Hozzátette, számukra az volt a legnagyobb kihívás, hogy a nagy létszámú kölcsönzött munkaerőt, amely március közepén rögtön elhagyta a Suzuki-gyárat, hogyan pótolják. Amíg ez július közepéig nem történt meg, nem is tudták újraindítani a gyártást a második műszakban. Mindezek fényében döntöttek úgy, hogy a jövőben nem támaszkodnak kölcsönzött munkaerőre, hanem a korábban ilyen státuszban foglalkoztatottakat igyekeztek felvenni a Magyar Suzuki saját állományába.

Azzal kapcsolatban, hogy hazai kkv-ként mennyire van lehetősége a Magyarmetnek automatizálni, robotizálni a folyamatait Győri Imre elmondta, hogy elsősorban a technológiai folyamataikat robotizálják. Ennek köszönhetően képesek arra, hogy garantálják az általuk előállított alkatrészek magas minőségét. Rámutatott, kiemelten fontos a jövő szempontjából a munkavállalók digitális irányú fejlesztése, képzése. Ennek hiányában ugyanis lemaradnak a riválisaikkal szemben és hosszú távon akár az is előfordulhat, hogy kiesnek a versenyből.

Salgó András a debreceni BMW-gyár építésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány hatással volt a beruházás megvalósítására. Kiemelte, lelassultak ugyan a folyamatok, de az üzem fel fog épülni, az ehhez szükséges munkálatok jelenleg is zajlanak és a vállalat Magyarország iránti elkötelezettsége töretlen.

Már van 20 kollégánk, akik a debreceni gyáregység irodájában dolgoznak folyamatosan és a munkavállalók toborzása is újra elindult

– tette hozzá Salgó András.

További állami támogatásokra van szükség a magyar autóipar megerősítéséhez

Természetesen a Járműipar 2020 online konferencia utolsó alkalmával is kiemelt téma volt, hogy milyen állami intézkedésekre, támogatásokra van szükség a jövőben annak érdekében, hogy a magyar autóipar helyzete, versenyképessége tovább erősödjön.

Ezzel kapcsolatban Kis István kiemelte, hogy nagyon fontos lenne olyan támogatás bevezetése, amely segíti a vállalakozásokat abban, hogy képesek legyenek megtartani a munkavállalóikat. Fontosnak tartotta azt is, hogy az állam segítse a vállalatokat abban, hogy megfelelő képzést biztosíthassanak a fiataloknak, leendő munkavállalóiknak.

Urbán László hangsúlyozta, hogy a kormánynak sikerült kialakítania azt a keretrendszert a gazdasági szereplőkkel együttműködve, amelynek köszönhetően ma már optimistábbak tudnak lenni a jövőt illetően, mint 3-4 hónappal ezelőtt. Hozzátette, hogy ezt a keretrendszert kell majd fenntartani, esetlegesen új elemekkel feltölteni annak érdekében, hogy tovább erősítsék a hazai vállalatokat. Rámutatott, nagyon pozitív a jövő szempontjából, hogy a kormányzat erőteljesen támogatja a kutatás és fejlesztést Magyarországon.

Mesics Olívia kiemelte, hogy a koronavírus második hulláma esetén a bértámogatási programok átmenetileg nagy segítséget jelentenének a vállalatoknak. Lényeges lenne az új autók értékesítésének támogatása is Magyarországon, ahogy fontos lenne az is, ha a hirtelen kialakult speciális helyzetekre gyorsabb állami reakciók születnének. Rámutatott, egyszerűbb, könnyebben átlátható ügyvitelre, adminisztrációra lenne szükség. Érdemes lenne a támogatások feltételrendszerét és mértékét is átgondolni. A törvényhozóknak figyelembe kellene venni a körülöttünk lévő globális gazdasági környezet bizonytalanságát, az autóipart érintő változásokat, melyek megnehezítik a hosszútávú tervezhetőséget.

Salgó András hangsúlyozta, hogy az elektromos autók támogatása, a nagycsaládos, hétüléses modellek támogatásának megléte nagyon fontos. Kiemelte, hogy egyre nagyobb arányban váltanak a vásárlók konnektorról tölthető modellekre, éppen ezért fontos lenne ennek az infrastruktúrának a kiépítése, erőteljes fejlesztése annak érdekében, hogy az országos lefedettség javuljon.

Győri Imre szerint nagy szükség lenne államilag támogatott lakásprogramra annak érdekében, hogy a pályakezdő fiataloknak biztosítva legyen a megfelelő lakhatás, amely komoly visszatartó erőt jelenthetne a külföldi munkavállalástól, illetve hozzájárulhatna ahhoz, hogy idehaza vállaljanak munkát.

Lőre Péter pedig elmondta, hogy nagyon jónak tartják annak az intézkedéscsomagnak a struktúráját, amelyet a kormány a gazdasági szereplők számára kidolgozott. Kiemelte, hogy a járműipar meghatározó szereplői intenzív párbeszédben vannak a kormányzati szervekkel. Rámutatott, abban az esetben, hogyha a koronavírus második hulláma további intézkedések bevezetését tenné szükségessé, hatékony lenne, hogyha ezekről még inkább kikérné a gazdasági szereplők véleményét a kormány.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images