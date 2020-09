Koronavírus: rendkívül fontos üzenetet küldött Orbán Viktor

Tanulságos videót tettek közzé Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán, amely összefoglalja a péntek reggeli szokásos miniszterelnöki rádióinterjút. Érdemes megnézni a képsorokat és összevetni a két héttel ezelőtti interjúról készült rövid videós beszámolóval. Egy dolog mindenkinek azonnal feltűnhet.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az elmúlt két hétben nagyot változott a koronavírus-helyzet Magyarországon. A járványgörbe meredekebb emelkedésben van, mint a tavaszi első hullám idején, a hivatalos tájékoztatás szerint megérkezett a második hullám. Többször is írtunk arról, hogy egy ilyen környezetben rendkívül fontos a járványügyi szabályok betartása.

Nagyon úgy tűnik, hogy a szabályok betartatásának, valamint a példamutatásnak a jelentőségét a kormányban is felismerték a felfutó fertőzésszám közepette. Erre utal a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán megjelent friss videó, amely a péntek reggeli interjút foglalja össze röviden, de nem akármilyen képsorokkal illusztrálva.

A miniszterelnök közösségi oldalán minden ilyen rádióinterjúról megjelenik egy alig 1 perces összefoglaló még aznap a legfontosabb mondanivalóval, mindig nagyon hasonló képsorok mellett. Megjelenik az MTVA épületénél a kormányzati kisbusz, kiszáll belőle a miniszterelnök, valamint Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár és felsétálnak a stúdióba.

A két héttel ezelőtti videóhoz képest azonban találhatunk két fontos változást.

Egyrészt, hogy a mostani videóba bevágnak egy olyan képkockát, amelyen egy plakát arra figyelmeztet: a maszk használata kötelező.

Másrészt pedig, ami a mai "Tartsuk be a szabályokat" videót megnézők számára feltűnhetett: Orbán Viktor azonnal felveszi a maszkját, amint kilép az autóból, és még a szabadban is hordja. Ezen túlmenően látványos az is, hogy az épületbe beérve mindenkin maszkot látunk. Nem úgy, mint korábban.

Az új videó és az abban elhelyezett képi üzenetek két dologra engednek következtetni:

A kormány is észleli, hogy új járványügyi helyzet van, és a járványügyi szabályokat komolyabban kell venni. Ennek pedig az egyik alapeleme a maszkhasználat. Másrészt a miniszterelnök az ilyen képsorokkal példát is mutat, ami nagyon fontos a mostani időszakban, és eddig sajnos ilyet keveset láttunk más kormányzati politikusoktól (Müller Cecília országos tisztifőorvostól láthattunk legutóbb ilyet két nappal ezelőtti videóüzenetében).

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher