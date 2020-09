Koronavírus: új csúcson a járvány Magyarországon, döntéseket hozott a kormány

A magyar határzár nem csupán egy elkésett intézkedés, hanem a jelenlegi formájában a gazdaságra is azonnali negatív hatást gyakorol. Ezért olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek megfelelnek a járványügyi szakemberek tanácsainak – sikeresen gátolják a vírus terjedését –, nem lehetetlenítik el a mindennapokat, miközben a gazdasági szempontokat is figyelembe veszik. Mindeközben elképesztően fontos, hogy ha olyan korlátozásokat vezet be a kormány, amelyek a gazdaságra is hatással vannak, akkor azzal párhuzamosan azonnali stimulust is bevezessen. Különben újra jelentősen romlani fognak a kilábalás esélyei.