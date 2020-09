Több ezer autós mondott véleményt a főváros közlekedési terveiről

A Magyar Autóklub internetes kérdőívét kitöltő, döntően budapesti autósok többsége nem ért egyet a megengedett maximális sebesség általános és egységes csökkentésével – írja az Infostart.hu. Az ideiglenes kerékpársávok kialakításának megítélése azonban már korántsem ilyen egységes.

A portál kiemeli, hogy ezekben a „bringafelfestős időkben” a Magyar Autóklub is élénk érdeklődést mutat a budapesti közút- és közlekedésfejlesztés ügye iránt, ezért kérdőívet állított össze, hogy megtudja, ki mit gondol a fővárosi irányelvekről.

Felidézték, hogy a koncepció a balesetveszély, valamint a zajterhelés és a légszennyezettség csökkentése érdekében zöldítené a fővárost, egyebek között azzal, hogy tíz év alatt a mai autószám hatodával csökkentené a magáncélú autóhasználatot, az így felszabaduló utakat pedig részben a kerékpáros és a közösségi közlekedésnek adnák át, részben pedig parkokat, sétáló utcákat alakítanának ki a helyükön. Emellett számos más korlátozással is nehezítené a koncepció az autóval közlekedők életét és mozgását.

A felmérést ismertető közlekedésbiztonság.kti.hu emlékeztet,

a Magyar Autóklub már a „Karácsony-tervként” elhíresült dokumentum benyújtásakor autós-ellenesnek tartotta azt, s külön sérelmezte, hogy a program előkészítéséből őket kihagyták, szakmai érveiket pedig indoklás nélkül elvetették.

Kifogásaikra Karácsony Gergely főpolgármester egy internetes sajtótájékoztatóján azt mondta:

Minden véleményt meghallgatnak, de nem vehetik maximálisan figyelembe mindenkinek az érdekeit.

Több, mint 11 ezer válaszadó volt

A Magyar Autóklub ezt követően tette közzé kérdőívét, amelyet összesen 11 184-en töltöttek ki. A válaszadók valamivel több, mint a háromnegyede (76,1 százalék) budapesti, 73,5 százalékuk pedig férfi.

A kérdőív 20 kérdést tartalmazott, és némelyikre több választ is lehetett adni, emellett lehetőség volt arra is, hogy a válaszadók megindokolják a válaszukat, illetve kommentálhatták a kérdéseket, vagy a kérdésben megfogalmazott problémát is. Több százan éltek is ezzel a lehetőséggel minden egyes kérdésnél.

Kiderült, a válaszadók közel kétharmada (64,6 százalék) nem támogatja az egységes sebességcsökkentést, azaz, hogy minden úton egységes 50, a mellékutcákban, illetve a védett lakóövezetekben 30 kilométer/óra legyen a megengedett maximális sebesség.

Tízből hatan azt is elutasítják, hogy a mellékutcákban 30 km/h-ra csökkentsék a megengedett maximális sebességet, bár a hozzászólásokban többen megjegyezték, hogy egyes utcákban még a 30-as tempó is sok. Ugyanakkor az egyes utakon érvényes sebességhatárok differenciált felülvizsgálatát a megkérdezettek 75,3 százaléka támogatja, azzal, hogy ahol nem indokolt a csökkentés, ott hajthassanak a járművek a lakott területen általánosan érvényes 50 km/h helyett a 60, vagy akár 70-es tempóval is, ahogy ma is megtehetik.

A pesti rakpart lezárást az autós forgalom elől 59,8 százalék utasította el, 34,3 százalék azonban egyetértene vele.

A Lánchíd autómentessé tételének is 37,7 százalékos támogatottsága volt az Autóklub felmérésében résztvevők között, miközben 54,9 százalék szavazott nemmel. Ami azért is figyelemre méltó, mert például a pesti rakpart lezárása mellett valamivel kevesebben, a válaszadók 34,3 százaléka voksolt.

A megkérdezettek több mint 70 százaléka sürgősnek és fontosnak tartaná az M0-s körgyűrű mielőbbi befejezését, amivel jelentősen lehetne csökkenteni Budapest átmenő forgalmát.

Kiderült, hányan váltanának kerékpárra

A többség különböző okok miatt ugyan, de akkor sem váltana autóról kerékpárra (25,3 százalék váltana, 52,1 százaléka nem, a többiek nem válaszoltak vagy nem tudják), ha több és biztonságosabb bicikliút állna rendelkezésre. Jóval többen,

a válaszadók 46,1 százaléka váltana ugyanakkor autóról közösségi közlekedésre, ha lennének olyan csökkentett árú, alkalomszerűen használható bérletek, amelyek erre ösztönöznék őket.

Ugyanakkor a közösségi közlekedést használóknak csak kevesebb, mint a harmada váltana kerékpárra.

A többség nem támogatna semmiféle ideiglenes kerékpársáv-fejlesztést

Az Autóklub kevéssel az első ideiglenes kerékpársávok felfestése után tette közzé a kérdőívét. Önmagában is érdekes lehet tehát, hogy azokról miképpen vélekedtek az autósok, akik persze – mint azt a felmérés is igazolja, nem csak autóval, hanem autóval és más közlekedési eszközökkel, így alkalomszerűen kerékpárral is közlekednek, vagy legalábbis közlekedhetnek – jegyzi meg a portál.

A válaszadók 22,6 százaléka csak ideiglenesen tartaná meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások alatt felfestett sávokat, 35,2 százalékuk azonban nemcsak, hogy indokoltnak tartja az „ideiglenes kerékpársávok intenzív fejlesztését”, de állandósításukat is támogatja.

A TÖBBSÉG (A KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK 38,6 SZÁZALÉKA) NEM TÁMOGAT SEMMIFÉLE IDEIGLENES KERÉKPÁRSÁV-FEJLESZTÉST.

