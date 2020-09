Egyre több magyar iskolában van jelen a koronavírus

Hétfő délután több iskolából érkezett hír, hogy a koronavírus megjelenése miatt intézkedésekre volt szükség. Nem mindenhol bezárással reagálnak azonnal.

Tóth József Polgár polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy "a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Szakképző Iskolája minden dolgozóját – oktatókat és egyéb technikai dolgozókat is – hatósági karantén alá vonta COVID-19 megbetegedéssel összefüggésben, ezért az intézményben 2020.09.07-től tantermen kívüli digitális oktatás formájában zajlik a tanítás". Azt is hozzátette: hivatalosan megerősített koronavírusos polgári lakosról továbbra sincs tudomásuk.

Eközben a Délmagyar arról számolt be, hogy három szegedi iskolában már biztosan találtak koronavírus fertőzötteket. Összesen 91 gyerek és 15 pedagógus érintett. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, a Tömörkény István Gimnáziumban és a szőregi Kossuth Lajos Általános iskolában is megjelent a koronavírus – közölte a lappal az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az említett intézményekben egy-egy osztályban áttértek a tantermen kívüli, digitális munkarendre. Rendkívüli szünetet egyik intézményben sem kellett elrendelni. A lap arról is értesült, hogy az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolából is haza kellett küldeni fertőzésgyanú miatt egy osztályt.

Kapuváron kilencven diák és 13 tanár került karanténba Kapuváron, miután a Páli Szent Vince Iskolaközpont három diákjának pozitív lett a koronavírus-tesztje. A minisztérium és az Operatív Törzs jelenleg nem rendelt el szünetet, első körben tesztelik azokat, akik most karanténba kerültek. Amennyiben még több fertőzött lesz, vagy rendkívüli szünetet rendelnek el, vagy digitálisan folytatják a tanévet.

