Koronavírus: az egyik megyeszékhelyen máris szigorítások jönnek

Miskolcon a járvány második hullámának lassítása, a vírussal szemben védtelenebbek megóvása érdekében több szigorító intézkedést vezetnek be – számolt be az ATV.

Miskolc polgármestere három önkormányzati fenntartású idősotthonban és gondozóházban kijárási- és látogatási tilalmat rendelt el. További szigorítás, hogy a Miskolc Holdingnál és az önkormányzat ügyfélszolgálatnál mától lázat is mérnek a kötelező maszkviselés és kézfertőtlenítés mellett.

A zárt térben rendezett kulturális- és sporteseményeken kötelező lesz a maszk viselése, csakúgy, mint a város piacain. A tömegközlekedésben a hat éven aluli gyermekek kivételével mindenkinek el kell takarnia az orrát és a száját, aki ennek nem tesz eleget, azt kizárhatják a tömegközlekedésből, tehát leszállíthatják a járművekről.

Szeptembertől a járművezetőknek is kötelező a maszk viselése, hogy ezzel is példát mutassanak az utasoknak. A miskolci közlekedési vállalat járműveit folyamatosan fertőtlenítik és takarítják, és arra is lehetőség van, hogy a csúcsidőben több járatot is beindítsanak, hogy a tömeget elkerüljék.

Az utóbbi napokban javult a fegyelem a maszkviselés tekintetében, az ügyfélszolgálatokon és a tömegközlekedésben már egészen sokan viselnek maszkot, a boltokban viszont kevesen veszik fel a védőeszközt, vagy rosszul hordják azt – számolt be az ATV. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 230-ról 256-ra emelkedett a regisztrált új koronavírusos esetek száma az elmúlt napon.

A címlapképen Miskolc látképe szerepel. A kép forrása: Getty Images.