Megint olyan adat jön, ami a forint sorsát is eldöntheti

Itthon egyértelműen az augusztusi inflációs adatra lesz érdemes figyelni a héten, emellett a költségvetés helyzetének friss beszámolója is érdekes lehet. Közben a nemzetközi devizapiaci befektetők az EKB kamatdöntésére figyelnek elsősorban.

A hét elején itthon rögtön említésre méltó adatokkal indulunk, az MNB hétfő reggel publikálja a nemzetközi tartalékok augusztus végi állását, illetve a júliusi értékpapírpiaci statisztikát is a tulajdonosi szerkezetről. Ezt kompenzálja, hogy Amerikában a Labor Day miatt nem lesz kereskedés.

2020. szeptember 7-13. makronaptár Magyar makrogazdaság szeptember 7. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok aug. szeptember 7. hétfő 8:30 MNB Értékpapírstatisztika júl. szeptember 7. hétfő 15:00 MNB Devizaswap-tender szeptember 8. kedd 9:00 KSH Kereskedelmi szálláshelyek júl. szeptember 8. kedd 9:00 KSH Külker. termékforgalom (első becslés) júl. szeptember 9. kedd 11:00 PM Költségvetési beszámoló aug. szeptember 8. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció szeptember 8. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció szeptember 9. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek prudenciális adatai Q2 szeptember 9. szerda 9:00 KSH Infláció aug. szeptember 9. szerda 17:00 MNB Repotender szeptember 10. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció szeptember 10. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender szeptember 11. péntek 9:00 KSH Ipar (második becslés) júl. Nemzetközi makrogazdaság szeptember 7. hétfő USA Labor Day szeptember 7. hétfő 8:00 Németo. Ipar júl. szeptember 8. kedd 1:50 Japán GDP Q2 szeptember 8. kedd 8:00 Németo. Külkereskedelem júl. szeptember 8. kedd 11:00 EU GDP Q2 szeptember 9. szerda 3:30 Kína Infláció aug. szeptember 10. csütörtök 13:45 EU EKB kamatdöntés szeptember 10. csütörtök 14:30 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója szeptember 10. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélkülsiég szeptember 11. péntek 8:00 Németo. Infláció aug. szeptember 11. péntek 14:30 USA Infláció aug. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A magyar turizmus friss adatai érkeznek kedd reggel a KSH-tól, kiderül, hogy júliusban mennyire tért magához a szektor, a belföldi látogatók ellensúlyozták-e a külföldiek elmaradását. A külkereskedelem friss adatát is közzéteszi a statisztikai hivatal, délelőtt pedig a Pénzügyminisztérium teszi közzé a költségvetés augusztus végi helyzetére vonatkozó beszámolót. Már az első hét hónapban azt láttuk, hogy durván megugrott a deficit, nemrég pedig a minisztérium is beismerte, hogy a GDP 7.9%-át is kiteheti a hiány az év végére. A fentieken túl az MNB megnövelt állampapír-vásárlási aukciójára lesz érdemes figyelni, a jegybank már hetekkel ezelőtt 40 milliárdra emelte heti vásárlásait. Japánban a második negyedéves felülvizsgált GDP-adat érkezik hajnalban, az Eurostat pedig délelőtt közli a hasonló adatait.

Szerda reggel jelenik meg magyar szempontból a hét legfontosabb adata, a KSH az infláció augusztusi számait közli. Júliusban váratlanul a jegybanki célsáv tetejének közelébe, 3,8%-ra ugrott az áremelkedés üteme, ami egyértelműen negatív hatással volt a forint árfolyamára. Éppen ezért most kiemelt figyelem övezi az augusztusi adatot, mely így a magyar deviza sorsát is érdemben befolyásolhatja. Az infláció mellett érdemes lesz figyelni a magyar bankrendszer második negyedéves adataira is. Magyarországhoz hasonlóan hajnalban Kínában is a friss inflációs adat jelenik meg.

Csütörtökön itthon csak a már-már szokásos kötvényaukció és az MNB egyhetes betéti tendere érdemel említést, külföldön viszont a hét legfontosabb eseménye jön, hiszen az EKB kormányzótanácsa összeül, hogy a kamatról döntsön. A szakértők szerint a legnagyobb kérdés az lehet, hogyan kommentálja a jegybank a Fed legutóbbi bejelentését az inflációs cél átalakításáról, hasonló irányba mozdul-e el az eurózóna monetáris politikája is.

A KSH pénteken közli az ipari termelés júliusi felülvizsgált adatait, külföldön pedig a német és az amerikai infláció alakulása lehet lényeges a befektetők számára.