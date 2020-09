Micsoda?! Máris százezer koronavírusos van Magyarországon?

Merleky Béla, a Semmelweis Egyetem rektora úgy vélte , hogy akár 100 ezer koronavírussal fertőzött is lehet az országban. Megmutatjuk, hogy jöhet ki ez a szám.

Először is hívjuk segítségül az aktív esetek számát, ami vasárnapig 3805 volt. Ez nem túlságosan magas szám, sőt, akár megnyugtató is lehetne, ha nem ismernénk a mögötte lévő trendet. Az elmúlt napokban azonban kifejezetten gyorsan nőtt az új betegek száma, vagyis a járvány nagyon gyorsan terjed most.

Nos, a járványügyi szakértők eddig úgy gondolták, hogy Magyarország minden 10-15. esetet tud csak diagnosztizálni. A detektáltási arány romlásáról szóló véleményével Merkely nincs egyedül, Röst Gergely szintén úgy látja, hogy romolhatott a felderítési hatékonyság. Ebből kiindulva 38-57 ezer valós aktív esetet lehet becsülni, ha a fenti adatokból indulunk ki. Ez még mindig távon van Merkely becslésétől. A professzor viszont úgy véli, hogy Magyarország jelenleg csak minden 20. esetet tud diagnosztizálni. Ebből 76 ezer esetet adódna, ami még mindig elmarad a 100 ezertől.

A regisztrált esetek számából kiinduló becslésekkel azonban van egy kis baj. Mégpedig az, hogy nagyjából egy héttel ezelőtti állapotot tükröznek, hiszen a lappangási időben (vagy a betegség első napjaiban) nem kerül a járványügy látókörébe egy eset, azonban már ekkor is fertőz a beteg. Ha azt feltételezzük, hogy az elmúlt napokban is legalább úgy terjedt a járvány, mint ahogy szeptember eleje óta (ami egy óvatos becslés), akkor a fertőzöttek számát tovább kell emelni. Persze közben vannak, akik meggyógyulnak, azonban sokkal többen fertőződnek meg a járvány jelenlegi hazai szakaszában.

Így elegendő, ha a következő egy hétben nagyjából 1500-2000 beteget talál meg a magyar járványügy, máris beigazolódnak Merkely szavai a 100 ezer jelenlegi betegről. Az 1500-2000 beteg pedig nagyon könnyen meglehet – sőt, könnyen több is lehet –, hiszen az elmúlt napokban 4-500 körüli számokat láthattunk. Így pedig 5000 körüli aktív esetszám mellett már a 20-szoros aluldetektálással meg is van a 100 ezer fertőzött.

