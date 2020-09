Az EU élmezőnyéből a lista végére zuhant Magyarország a koronavírus-válságban

Magyarország az elmúlt években rendre az EU egyik legdinamikusabban növekvő gazdasága volt, de a koronavírus egészen mást hozott: a felülvizsgált adatok szerint az előző negyedévhez képest a negyedik legnagyobb visszaesést szenvedtük el, az egész első félévet tekintve pedig az utolsó harmadban vagyunk.

Immáron az összes uniós ország közzétette a felülvizsgált második negyedéves adatokat, így már pontosan látszik, hogy melyik országnak mekkora ütést vitt be a járvány. Az Eurostat friss, előző negyedévhez viszonyított adatai szerint a második negyedévben az északi és balti országok szenvedték meg legkevésbé a járványt, Finnország, Litvánia, Észtország, Írország, Dánia és Lettország tartozik az élmezőnybe. Az első negyedévben rossz teljesítményt mutató Szlovákiai is a szerencsésebbek között van, a 8,3%-kal pont akkora visszaesést produkált a második negyedévben, mint Svédország. Ez alighanem annak is betudható, hogy az első negyedévben már jelentős volt a visszaesés az országban, azaz a válság egy jelentős része már az első negyedévben lecsapódott.

Magyarország a második negyedévben az év első három hónapjához képest 14,5%-os visszaesést szenvedett el, ezzel pedig a negyedik legrosszabb eredményt produkáltunk az EU-ban.

A -14,5%-os teljesítményben nincs újdonság, a friss adatok szerint azonban a horvátok megérkeztek mögénk a -14,9%-os második negyedéves teljesítménnyel, így lettünk hátulról harmadikból negyedikek.

Ami az előző évhez viszonyított felülvizsgált adatokat illeti, Magyarország a középmezőnyben volt a második negyedévben a -13,5%-os visszaeséssel, és majdnem pontosan annyit estünk, mint az EU országok átlagosan (-13,9%). A legkevésbé rossz teljesítményt messze az írek és a litvánok nyújtották, a finnek második negyedéves adatait a felülvizsgálatkor némileg lerontották, de még így is dobogós helyezést ért a -6,3%-os visszaesés (a finn és litván teljesítményről bővebben is írtunk egyik cikkünkben). A legrosszabb teljesítményt a déli államok, Spanyolország, Olaszország, Portugália, valamint az Egyesült Királyság és Franciaország mutatta. Ezekben az országokban rendkívül jelentős volt a visszaesés.

Ami az első féléves teljesítményt jelenti, Magyarország az EU legrosszabb és középső harmada között foglal helyet, a 2019-es negyedik negyedévhez képest a kibocsátásunk csaknem 15%-a elveszett. Az első félévben a britek és a spanyolok estek a legmélyebben, a gazdasági kibocsátás csaknem negyedével esett ezekben az országokban, de bőven 15% felett van a visszaesés Olaszországban, Franciaországban, Horvátországban és Portugáliában is.

Litvánia és Finnország ehhez képest rendkívül olcsón megúszta az első félévet (-5,8 és -6,4%), de Észtországban, Svédországban és Írországban is az átlagosnál jóval alacsonyabb volt a visszaesés. A régióban Lengyelország a felső harmadban végzett -9,3%-kal.

Min múlik a visszaesés?

Összetett kérdés, hogy miért zuhan az egyik ország gazdasági teljesítménye nagyobbat a másiknál a koronavírus-válságban. Elsőre hajlamosak lehetnénk arra gondolni, hogy ez az intézkedésekkel és azok szigorúságával függ össze, de ez nem fedi a valóságot, mert Litvánia, amelyik a legkisebb visszaesést mutatta, szigorúan lépett fel a járvánnyal szemben, de ugyanez igaz Dániára és Lengyelországra is.

A gazdaságpolitika válasza is kiemelten fontos lehet: a gazdaságba beinjekciózott pénzek összege mellett azok feltételei, kiutalási gyorsasága mind-mind fontos tényező. Emellett azonban vannak gazdasági-társadalmi adottságok is. Tipikusan ilyen a gazdaság összetétele is: ahol nagyobb a súlya a turizmusnak, ott a gazdasági visszaesés is nagyobb, és ez fordítva is igaz. A turizmus kiesése nem csak a szektor közvetett, de annak közvetlen súlyán keresztül is hat (például a kiskereskedelemben, szállításban tipikusan). Ahol nagy a turizmus súlya (Horvátország, Spanyolország, Olaszország), ott a visszaesés is nagy, ahol pedig alacsonyabb (Finnország, Litvánia, Svédország), ott kevésbé csúnyák a GDP-adatok.

Hasonló ilyen ágazat az ipar, annak összetétele is döntő. Ahol magasabb az autóipar súlya, ott a visszaesés is nagyobb volt (a relatíve alacsony autóipari súly például magyarázza a régióban a lengyelek a többiekhez képest kisebb visszaesését), míg azokban az országokban, ahol posztciklikus ágazatok az erősek (például Finnországban a vasúti és hajógyártás), vagy a válságra kevésbé érzékenyen reagáló tevékenységek, mint az elektronikai kellékek gyártása, ott szintén jobb az összkép.

