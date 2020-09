Harmadára zuhant a horvát turizmus, meghosszabbítják a bérkompenzációt

A horvát munkaügyi hivatal igazgatótanácsa az év végéig meghosszabbította a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására hozott gazdaságélénkítő csomag azon intézkedéseit, amelyek a mikro-, kis- és közepes vállalatokat támogatják - írta a Vecernji List című napilap kedden.

Eddig 543 cég 24 129 alkalmazottja vette igénybe a rövidített munkaidő bevezetésének támogatásra hozott átmeneti, 2000 kunás (95 ezer forint) bérkompenzációt, amit most decemberig kiterjesztettek. Továbbá azok a vállalatok is tovább részesülnek állami támogatásban, melyek forgalma 60 százalékkal esett vissza a válság miatt tavalyhoz képest.

Ezen mikro-, kis- és közepes vállalatok dolgozói továbbra is 4000 kunás (190 ezer forint) havi fizetést kapnak az államtól, a cégek pedig mentesülnek az adó- és járulékfizetés alól. A rendelet főleg az utasszállító cégeket, valamint a turizmusban, a vendéglátóiparban, a kultúrában és a szabadidős szolgáltató ágazatban dolgozó vállalkozókat érinti, továbbá azokat, akiknek a válságstáb döntése miatt be kellett vagy be kell majd zárniuk.

A kormány arra számít, hogy 70 ezer dolgozó veszi majd igénybe a támogatást, amelyre 800 millió kunát (38 milliárd forint) különíttek el az állami költségvetésben, és amit uniós forrásokból akar pótolni.

A Horvát Turisztikai Szövetség (HTZ) adatai szerint az első hét hónapban 3,3 millió turista látogatta meg az országot, a vendégek száma 68 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Júliusban kicsit jobb volt a helyzet, a tavalyi forgalom 50 százalékát teljesítették, a hetedik hónapban 2,5 millió turista érkezett az országba. Augusztus közepétől azonban Horvátországot - a fertőzés terjedése miatt - több európai ország is tiltólistára helyzete.

A turizmusból származó forgalom a horvát bruttó hazai termék (GDP) közel húsz százalékát teszi ki. Andrej Plenkovic horvát kormányfő a CNN-nek adott interjújában elmondta: a hátárok megnyitásával a turisták előtt "kalkulált kockázatot" vállaltak.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a fertőzöttek száma az utolsó hetekben emelkedett meg, de a halálozási arány alacsony maradt, öt fő százezer lakosra vetítve, ami sokkal kevesebb, mint más európai országokban.

"Sikerült összeegyeztetni az emberek egészségét és a turizmusból származó bevételeket, amely az egyik legfontosabb gazdasági ágazat az országban" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 204-gyel nőtt, és elérte a 12 285-öt az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma. Hétfőn még 117 esetről számoltak be, ugyanakkor az elmúlt héten az új fertőzöttek napi száma többször is meghaladta a háromszázat.

Hétfőn két új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 203-ra nőtt. A betegek közül 303-an vannak kórházban, közülük 23-an lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2529, és 8608-an vannak hatósági karanténban.

A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint hétfőn 42-vel 3232-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Vasárnap még 25 új esetről számoltak be. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 28-an vannak kórházban, és közülük négyet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 546.

Címlapkép: Getty Images