Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a friss adatok

341 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 9304 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg - közölte a kormányzati portál. Az aktív fertőzöttek száma két hét alatt az ötszörösére nőtt Magyarországon, és az elmúlt egy hétben háromszor annyi új fertőzöttet találtak, mint egy héttel korábban.

Az új esetek száma közel a kétszerese az egy héttel korábbi, keddi adatnak. Az elmúlt egy hétben átlagosan napi 435 új fertőzöttet találtak, míg egy héttel korábban ez 149 volt, vagyis heti összevetésben háromszorozódásról beszélhetünk.

Az elhunytak száma 626 fő, 3972-an pedig már meggyógyultak. 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. Jól látható, hogy bár a kórházi esetek száma a fertőzésekhez hasonlóan emelkedik, a halálesetekben szerencsére egyelőre nincs kiugró változás.

Az aktív fertőzöttek száma viszont meredeken emelkedik: most már 4706 fő, vagyis ötszöröse a két héttel és mintegy 2,5-szerese az egy héttel ezelőttinek.

Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. Az elmúlt 24 órában a legtöbb fertőzést Budapesten (148), Pest megyében (30) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (23) regisztrálták.

Alábbi térképünkön látható, hogy az elmúlt egy hétben hol mennyire terjedt a járvány, természetesen ezt a statisztikát is Budapest vezeti, ahol egy hét alatt 1307 új fertőzést regisztráltak. Ez az új fertőzések 43%-át jelenti.

Hazánkban eddig 487 ezer mintavételt végeztek el, ebből 5722-t az elmúlt 24 órában.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása - figyelmeztet a koronavirus.gov.hu.

A vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszély a magyar emberek egészségére és munkájára, ezért ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön - tanácsolják.

Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

