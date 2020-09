A jegybanki mutatók is az infláció augusztusi erősödését mutatják

Augusztusban a jegybank inflációs célsávján kívül ragadt az indirekt adóktól szűrt maginfláció, a tartós árfolyamatokat leginkább megragadni képes mutató. Az index alakulása erős inflációs nyomásról árulkodik.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, augusztusban átlagosan 3,9%-kal voltak magasabban a fogyasztói árak Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez a júliusi 3,8%-os inflációs adathoz képest minimális gyorsulást jelent, és hasonlóképpen viselkedett a KSH maginflációs mutatója is, ami 4,5%-ról 4,7%-ra emelkedett, ami már kellemetlenül magasnak mondható. Az MNB alternatív inflációs mutatói azonban ennél jobban megragadják az alapvető inflációs folyamatokat, ezért azokat is kiemelt figyelem övezi. 10 órakor ezek is megjelentek, az ezekből kirajzolódó kép ezúttal teljesen egybevág a KSH számaival: az infláció kis mértékben tovább gyorsult augusztusban.

Az indirekt adóktól szűrt maginfláció 4,2 százalékos értéket mutatott, 0,1%-kal magasabbat a júliusinál. Hasonlóképpen a keresletérzékeny termékek inflációja is minimálisan emelkedett, 3,6%-ra. A ritkán változó árú termékek ráváltozását mérő index 4,1%-on stagnált. Mindhárom mutató bőven meghaladja a jegybank 3%-os inflációs célját, közülük kettő (köztük a kiemelten fontos változatlan adótartalmú maginfláció) a toleranciasáv tetejét jelentő 4%-ot is. (Maga az inflációs cél a hivatalos inflációs adatra vonatkozik, az egy hajszállal 4% alatt tartózkodik.)

A jegybank mutatókhoz fűzött értékelése szerint az éves inflációs adatot a gazdaság újraindulásához kapcsolódó, a keresleti és kínálati viszonyok hirtelen eltolódásából adódó átárazások erőteljesen befolyásolták. A termékszintű havi árváltozások elmúlt 2 havi eloszlása érdemben eltér a korábbi mintázattól. Míg a korábbi években a nyári hónapokban történő ármódosítás kevésbé volt jellemző, addig idén érdemben emelkedett azon termékek és szolgáltatások aránya, ahol magasabb árnövekedés történt.

A korlátozások fokozatos feloldása következtében néhány részpiacon megugrott a kereslet, illetve egyes termékek esetén a termelési láncok fokozatos helyreállása miatt átmenetileg korlátozottelérhetőség volt jellemző. Júliushoz képest augusztusban további átárazások már kisebb mértékben voltakmegfigyelhetőek.

A lakosság inflációs várakozását mérő mutatók értékelését, hasonlóan a fogyasztóiár-indexhez, a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság jellemzi, írja a közlemény. A mutató augusztusban a júliusi szint közelében alakult.

Címlapkép: Getty Images