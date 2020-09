Magyar fejlesztő egyengeti Japánban a Nissan legújabb csúcsmodelljének útját

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy magyar keze munkája is vastagon benne van a Nissan legújabb csúcsmodelljének kifejlesztésében. A 31 éves Szalai Zoltán vezető termékmenedzserként egyengette Japánban a teljesen elektromos Ariya útját a koncepciótól egészen a kész modell leleplezéséig. A szakemberrel az új csúcstermék mellett arról is beszélgetett a Pénzcentrum, hogy miképpen juthat ki egy magyar fiatal a világ egyik legnagyobb autógyárának fejlesztési központjába, és arról is szó esett, hogy milyen jövő előtt áll az autóipar. Valóban megsínylik a kereskedések, ha az e-autókkal kevesebbet kell szerelőhöz járni?